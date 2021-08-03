Брат Кадырова занял пост министра спорта Чечни вместо его племянника

2 августа в Чечне сменился министр физической культуры, спорта и молодежной политики. Но это по-прежнему родственник Кадырова

Премьер-министр республики Муслим Хучиев заявил, что Ибрагимов обладает нужным управленческим опытом и умениями, которые выведут работу министерства на новый уровень, сообщили в пресс-службе правительства Чечни.

Напомним, в 2020 году Рамзан Кадыров передумал назначать своего 23-летнего племянника Хамзата главой Совбеза и сделал его министром спорта.

Кто такой Турпал-Али Ибрагимов?

Турпал-Али Ибрагимов родился в 1979 году в селе Герменчук Шалинского района, там и вырос. Ибрагимов — двоюродный брат Рамзана Кадырова (мать Рамзана Кадырова и мать Турпал-Али — родные сестры).

В 2018 году Ибрагимов, будучи главой Шалинского района, за рулем Mercedes попал в ДТП с «Жигулями». В отечественном автомобиле ехала семья из отца, матери и дочки — все они погибли. После трагедии родственники погибших попросили Кадырова не наказывать его брата и не увольнять его с работы.

Юга.ру писали, что Кадыров объяснил назначение своих родственников на руководящие должности хорошими рекомендациями на прежних работах и что ему легко с ними работать.