Смерть семьи якобы после прививки прокомментировала вице-губернатор Кубани
2 августа вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова прокомментировала смерть кубанцев, которые прошли вакцинацию от Covid-19
Напомним, в хуторе Ленина 13-летняя школьница осталась сиротой, а ее тете пришлось оформлять опекунство, так как три взрослых члена семьи девочки — мама, папа и бабушка — умерли в течение десяти дней.
Известно, что все они, а также дедушка (как пишут СМИ, он в реанимации), сделали прививку от коронавируса незадолго до смерти и страдали сахарным диабетом.
По информации источника из органов здравоохранения края, пациенты вакцинировались, уже будучи зараженными коронавирусом. Росздравнадзор и прокуратура проводят проверки и устанавливают причины смерти кубанцев.
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Чиновница рассказала, что краевой минздрав анализирует данные умерших пациентов. Понимание произошедшего будет после патологоанатомической экспертизы.
«Министерство здравоохранения Краснодарского края тоже подключено к этой задаче и сейчас полностью анализирует все обстоятельства здоровья этих граждан и обстоятельства, при которых они были привиты. Далее мы должны получить патологоанатомическую экспертизу, по которой будет понятно, что в конечном итоге повлияло на ситуацию», — объяснила Минькова.
Она подчеркнула, что пока преждевременно делать выводы о причинах смерти людей. По словам Миньковой, решений по поводу поддержки осиротевшего ребенка нет — у девочки есть прямые родственники. Если ей понадобится помощь, ее окажут незамедлительно.