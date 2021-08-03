Смерть семьи якобы после прививки прокомментировала вице-губернатор Кубани

Напомним, в хуторе Ленина 13-летняя школьница осталась сиротой, а ее тете пришлось оформлять опекунство, так как три взрослых члена семьи девочки — мама, папа и бабушка — умерли в течение десяти дней.

Известно, что все они, а также дедушка (как пишут СМИ, он в реанимации), сделали прививку от коронавируса незадолго до смерти и страдали сахарным диабетом.

По информации источника из органов здравоохранения края, пациенты вакцинировались, уже будучи зараженными коронавирусом. Росздравнадзор и прокуратура проводят проверки и устанавливают причины смерти кубанцев.