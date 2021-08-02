На Кубани у школьницы умерли мама, папа и бабушка якобы после прививки. Вот что об этом известно

Портал Юга.ру собрал все, что известно о смерти кубанской семьи, которая сделала прививку от коронавируса

Что случилось? О трагедии в семье Колесниковых сообщили 28 июля в инстаграме «Хутор Ленина». Там рассказали, что ученица 6 «З» класса школы № 61 Арина осталась сиротой, потому что ее родные — папа, мама и бабушка — скончались в течение десяти дней. Родственники девочки занимались организацией похорон и подготовкой документов, связанных с опекунством. Всем желающим помочь семье предложили перевести деньги.

Какая изначально указывалась причина гибели семьи? В первоначальной публикации указывалось, что семья умерла после прививки от коронавируса, однако потом это сообщение удалили, оставив только реквизиты для помощи. Известно, что прививку сделали мама, папа, бабушка и дедушка. 16 июля умерла мама, 23 июля — папа, 26 июля — бабушка, а дедушка находится в тяжелом состоянии в реанимации. Журналист 93.RU связался с представителем школьного совета Галиной, которая организовала сбор средств. Она подтвердила, что у школьницы умерли родственники. Женщина объяснила, что не знает всех обстоятельств произошедшего, а просто хотела помочь ребенку.

Какой вакциной привилась семья? 30 июля Андрей Кобальнов, родитель другого ребенка из этой школы, написал на своей странице в фейсбуке, что 29 июня все четверо взрослых членов семьи сделали прививку вакциной «ЭпиВакКорона». «У всех через семь дней поднялась температура [...] Со слов Елены (тети Арины), у всех были какие-то проблемы со здоровьем, от сахарного диабета до проблем с почками», — рассказал Кобальнов.

Какие противопоказания к вакцинации были у погибших? Журналист «МК» пообщалась с Еленой, тетей 13-летней Арины. Та рассказала, что у всех был медотвод по сахарному диабету. «Плюс еще двое находились на диализе, Лялечке (матери Арины) должны были сделать какую-то плановую операцию, связанную с почками, но в диализном центре ей вроде как сказали, что без прививки делать ничего не станут. И раз уж так сложилось, они все вместе заодно решили уколоться», — рассказала женщина.

Где семья сделала прививку? Елена отметила, что прививались ее родственники не в Краснодаре и не в местной больнице: «...в каком-то другом месте, так как у нас на хуторе вакцины не было вообще». Как написал телеграм-канал Readovka, семья Колесниковых отправилась на вакцинацию в Москву. Эту информацию Елена опровергла в другом материале «МК». Женщина сообщила, что ее родные сделали прививку неподалеку от родного хутора — в станице Васюринской или Старокорсунской.

Какие симптомы были у погибших? Изначально все родственники находились дома с температурой. Сначала госпитализировали 36-летнюю мать Арины Лялю с 48% поражением легких. На следующий день — 58-летнюю бабушку Риту. Медики подключили ее к ИВЛ. У отца семейства 37-летнего Михаила сначала было 28% поражение легких, а 20 июля ему стало плохо, и он вызвал скорую. Врачи сделали компьютерную томографию, которая показала 50% поражение легких.

Члены семьи Колесниковых умерли от коронавируса? Елена рассказала журналистам, что Михаил умер в ковидном госпитале на Красных Партизан в Краснодаре, но в свидетельстве о смерти этот диагноз не поставили. Однако у тещи и жены Михаила коронавирус диагностировали.

Как отреагировали власти? 30 июля пресс-служба Росздравнадзора сообщила, что по поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко проведет проверку. По данным ИА REGNUM, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова разобраться в ситуации, провести проверку и сообщить причину смерти членов семьи ребенка. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края подтвердили, что проводят проверку.