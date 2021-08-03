В Краснодаре предложили переименовать улицу Каляева в честь митрополита Исидора, умершего от коронавируса

В Екатеринодарской епархии предложил мэру Краснодара переименовать улицу Каляева в честь покойного митрополита Исидора

«Улица Краснодара, к удивлению жителей и гостей нашего города, до сих пор носит имя террориста-убийцы», — написал священник про улицу Каляева.

В письме священник объяснил причину необходимости присвоения улице нового имени. Игнатов считает, что улицы городов должны носить имена тех, чьи дела приносили пользу и славу стране.

С такой инициативой выступил руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии протоиерей Александр Игнатов. Соответствующее письмо он направил 16 июля главе Краснодара Евгению Первышову, сообщили на сайте епархии 31 июля.

Иван Каляев — российский революционер, эсер, поэт. Наиболее известен как участник боевой организации эсеров и убийца великого князя Сергея Александровича, после чего он был осужден и казнен через повешение.

Священник предложил переименовать улицу в честь покойного митрополита Исидора. Он отметил, что митрополит сыграл огромную роль в жизни юга России — возродил около 600 храмов, 7 монастырей и учредил Екатеринодарскую духовную семинарию.

3 августа портал Юга.ру связался с Александром Игнатовым. Он рассказал, что письмо уже доведено лично до Первышова, его предложение городские власти рассмотрят в сентябре.