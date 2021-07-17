Новый сквер под Краснодаром посвятят митрополиту Исидору, умершему от коронавируса

Краснодарский край

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16 июля граждане предложили властям назвать в честь митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора новую зеленую зону в Старокорсунской

Предложение выдвинули во время еженедельной встречи Евгения Первышова и председателя городской Думы Веры Галушко с жителями, активистами и представителями территориальных общественных самоуправлений. Сайт мэрии сообщил, что пакет документов на земельный участок уже подготовлен.

Как сообщали Юга.ру, 79-летний митрополит Исидор (в миру Николай Кириченко) умер от осложнений из-за коронавируса 8 августа 2020 года. Через 9 дней «в результате осложнений после тяжелой болезни» скончался его младший брат, 76-летний протоиерей Владимир Кириченко. 24 августа в возрасте 90 лет скончалась старшая сестра митрополита Исидора Мария (Кириченко).

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