Предложение выдвинули во время еженедельной встречи Евгения Первышова и председателя городской Думы Веры Галушко с жителями, активистами и представителями территориальных общественных самоуправлений. Сайт мэрии сообщил, что пакет документов на земельный участок уже подготовлен.



Как сообщали Юга.ру, 79-летний митрополит Исидор (в миру Николай Кириченко) умер от осложнений из-за коронавируса 8 августа 2020 года. Через 9 дней «в результате осложнений после тяжелой болезни» скончался его младший брат, 76-летний протоиерей Владимир Кириченко. 24 августа в возрасте 90 лет скончалась старшая сестра митрополита Исидора Мария (Кириченко).