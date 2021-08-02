В Краснодаре отменили шествие в День ВДВ, но десантников это не остановило

Краснодарский край

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2 августа в Краснодаре десантники провели традиционное шествие несмотря ни на что

2 августа 1930 года под Воронежем на учениях впервые высадился воздушный десант из 12 добровольцев. С тех пор эта дата считается днем зарождения Воздушно-десантных войск. Указ о праздновании Дня ВДВ 2 августа подписал президент Владимир Путин в 2006 году. 

В 2021 году администрация Краснодара сообщила, что массового шествия десантников в День ВДВ не будет из-за коронавирусных ограничений. В мэрии пригрозили нарушителям уголовной ответственность за порчу транспортных средств и воспрепятствование движению машин.

Кроме того, в городе традиционно отключили фонтаны со 2 по 4 августа. Обязательную профилактику водоемов решили провести и в парке «Краснодар».

Отметим, что фонтан на Главной городской площади Краснодара 2 августа работает. Но, как обратил внимание паблик «Туподар», из динамиков на столбах звучит неприятный высокочастотный звук, и находиться около фонтана практически невозможно.

Несмотря на коронавирусные ограничения, шествие десантников в Краснодаре все же состоялось. Они прошлись по улице Красной, возложили цветы к Вечному огню на улице Северной и побывали в Чистяковской Роще. 

2 июля Юга.ру спросили в пресс-службе УМВД Краснодара, привлекут ли десантников за несанкционированное шествие к закону. Там ответили, что не обладают информацией о проводимых или неразрешенных мероприятиях и перенаправили в администрацию города. 

В пресс-службе мэрии к моменту публикации новости не смогли предоставить оперативный комментарий по этому поводу.

Обновление: в мэрии подтвердили информацию о возложении цветов у Вечного Огня. Также в пресс-службе сообщили, что несанкционированных перекрытий движения транспорта на главной улице города зафиксировано не было.

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