В Краснодаре отменили шествие в День ВДВ, но десантников это не остановило
2 августа в Краснодаре десантники провели традиционное шествие несмотря ни на что
2 августа 1930 года под Воронежем на учениях впервые высадился воздушный десант из 12 добровольцев. С тех пор эта дата считается днем зарождения Воздушно-десантных войск. Указ о праздновании Дня ВДВ 2 августа подписал президент Владимир Путин в 2006 году.
В 2021 году администрация Краснодара сообщила, что массового шествия десантников в День ВДВ не будет из-за коронавирусных ограничений. В мэрии пригрозили нарушителям уголовной ответственность за порчу транспортных средств и воспрепятствование движению машин.
Кроме того, в городе традиционно отключили фонтаны со 2 по 4 августа. Обязательную профилактику водоемов решили провести и в парке «Краснодар».
Отметим, что фонтан на Главной городской площади Краснодара 2 августа работает. Но, как обратил внимание паблик «Туподар», из динамиков на столбах звучит неприятный высокочастотный звук, и находиться около фонтана практически невозможно.
Несмотря на коронавирусные ограничения, шествие десантников в Краснодаре все же состоялось. Они прошлись по улице Красной, возложили цветы к Вечному огню на улице Северной и побывали в Чистяковской Роще.
2 июля Юга.ру спросили в пресс-службе УМВД Краснодара, привлекут ли десантников за несанкционированное шествие к закону. Там ответили, что не обладают информацией о проводимых или неразрешенных мероприятиях и перенаправили в администрацию города.
В пресс-службе мэрии к моменту публикации новости не смогли предоставить оперативный комментарий по этому поводу.
Обновление: в мэрии подтвердили информацию о возложении цветов у Вечного Огня. Также в пресс-службе сообщили, что несанкционированных перекрытий движения транспорта на главной улице города зафиксировано не было.