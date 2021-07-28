В Краснодаре в День ВДВ традиционно отключат фонтаны
Со 2 августа в Краснодаре отключат фонтаны для профилактической чистки
Фонтаны в городе не будут работать три дня — со 2 по 4 августа. За это время специалисты проведут санитарную обработку, проверят системы подачи и фильтрации и при необходимости заменят оборудование.
В департаменте городского хозяйства и ТЭК отметили, что проверка оборудования и настройка технологических циклов обеспечит стабильную работу фонтанов до конца сезона.
На профилактическую чистку отключат фонтаны:
- в Чистяковской Роще;
- в парке 30-летия Победы;
- в парке «Солнечный Остров»;
- в сквере Дружбы народов;
- на Казачьей площади возле здания Законодательного Собрания Краснодарского края;
- в сквере им. Маршала Жукова (напротив ул. Красной, 35);
- возле Дома книги на пересечении ул. Красной и Гимназической;
- у восстановленной Александровской арки на пересечении ул. Красной и им. Бабушкина;
- на Бульваре Платановом в Юбилейном микрорайоне;
- в сквере «Фестивальном» на пересечении ул. им. Атарбекова и им. Тургенева;
- в сквере им. Гатова;
- на площади в парке «Городской Сад».
Отметим, что ежегодно профилактическое отключение фонтанов в городе совпадает с празднованием Дня Воздушно-десантных войск.
Так, например, в 2018 году фонтаны ремонтировали с 31 июля по 3 августа. В 2019 году профилактические работы выпали на первые два дня августа. Кроме того, к плановым отключениям присоединился парк «Краснодар». Такая же ситуация повторилась спустя год.