В Краснодаре в День ВДВ традиционно отключат фонтаны

Краснодарский край

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Со 2 августа в Краснодаре отключат фонтаны для профилактической чистки

Фонтаны в городе не будут работать три дня — со 2 по 4 августа. За это время специалисты проведут санитарную обработку, проверят системы подачи и фильтрации и при необходимости заменят оборудование. 

В департаменте городского хозяйства и ТЭК отметили, что проверка оборудования и настройка технологических циклов обеспечит стабильную работу фонтанов до конца сезона. 

На профилактическую чистку отключат фонтаны:

  •   в Чистяковской Роще;
  •   в парке 30-летия Победы;
  •   в парке «Солнечный Остров»;
  •   в сквере Дружбы народов;
  •   на Казачьей площади возле здания Законодательного Собрания Краснодарского края;
  •   в сквере им. Маршала Жукова (напротив ул. Красной, 35);
  •   возле Дома книги на пересечении ул. Красной и Гимназической;
  •   у восстановленной Александровской арки на пересечении ул. Красной и им. Бабушкина;
  •   на Бульваре Платановом в Юбилейном микрорайоне;
  •   в сквере «Фестивальном» на пересечении ул. им. Атарбекова и им. Тургенева;
  •   в сквере им. Гатова;
  •   на площади в парке «Городской Сад».

Отметим, что ежегодно профилактическое отключение фонтанов в городе совпадает с празднованием Дня Воздушно-десантных войск.

Так, например, в 2018 году фонтаны ремонтировали с 31 июля по 3 августа. В 2019 году профилактические работы выпали на первые два дня августа. Кроме того, к плановым отключениям присоединился парк «Краснодар». Такая же ситуация повторилась спустя год.

Краснодар фонтаны

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В Краснодаре в День ВДВ традиционно отключат фонтаны
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