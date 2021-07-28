В Краснодаре в День ВДВ традиционно отключат фонтаны

Со 2 августа в Краснодаре отключат фонтаны для профилактической чистки

Фонтаны в городе не будут работать три дня — со 2 по 4 августа. За это время специалисты проведут санитарную обработку, проверят системы подачи и фильтрации и при необходимости заменят оборудование.

В департаменте городского хозяйства и ТЭК отметили, что проверка оборудования и настройка технологических циклов обеспечит стабильную работу фонтанов до конца сезона.

На профилактическую чистку отключат фонтаны: