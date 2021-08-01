В парке «Краснодар» 2 августа не будут работать фонтаны

Краснодарский край

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В парке «Краснодар» в день ВДВ отключат фонтаны на профилактику

Ранее Юга.ру писали о закрытии городских фонтанов. Они не будут работать со 2 по 4 августа. За это время специалисты проведут санитарную обработку, проверят системы подачи и фильтрации и при необходимости заменят оборудование. 

Днем 1 августа в официальном аккаунте парка «Краснодар» в твиттере сообщили, что 2 августа пройдет ежегодная обязательная профилактика всех водоемов. Гостей попросили учитывать это, планируя посещение парка.

Отметим, что ежегодно профилактическое отключение фонтанов в городе совпадает с празднованием Дня Воздушно-десантных войск. Два года назад в парке «Краснодар» также закрыли фонтаны. Тогда в комментариях пользователи спросили, связано ли это с днем ВДВ. Редакция аккаунта ответила«Завтра день ВДВ? Надо же, как совпало».

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В парке «Краснодар» 2 августа не будут работать фонтаны
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