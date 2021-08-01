В парке «Краснодар» 2 августа не будут работать фонтаны
В парке «Краснодар» в день ВДВ отключат фонтаны на профилактику
Ранее Юга.ру писали о закрытии городских фонтанов. Они не будут работать со 2 по 4 августа. За это время специалисты проведут санитарную обработку, проверят системы подачи и фильтрации и при необходимости заменят оборудование.
Днем 1 августа в официальном аккаунте парка «Краснодар» в твиттере сообщили, что 2 августа пройдет ежегодная обязательная профилактика всех водоемов. Гостей попросили учитывать это, планируя посещение парка.
Завтра, 2 августа – День солидарности фонтанов!😉💚— ParkKrasnodar (@ParkKrasnodar) August 1, 2021
В этот день у меня пройдёт Ежегодная обязательная профилактика всех водоёмов!
Учитывайте это, планируя прогулку! @ParkKrasnodar #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого pic.twitter.com/YAaze23Exc
Отметим, что ежегодно профилактическое отключение фонтанов в городе совпадает с празднованием Дня Воздушно-десантных войск. Два года назад в парке «Краснодар» также закрыли фонтаны. Тогда в комментариях пользователи спросили, связано ли это с днем ВДВ. Редакция аккаунта ответила: «Завтра день ВДВ? Надо же, как совпало».