В Краснодаре не будет массового шествия десантников

Краснодарский край

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Из-за коронавирусных ограничений 2 августа в Краснодаре не будет официального шествия десантников

В День Воздушно-десантных войск в Краснодаре состоится возложение цветов к Вечному Огню на Площади памяти Героев и у бюста Героя Советского Союза Василия Маргелова.

Шествия десантников по улице Красной официально не планируется. Уведомления в администрацию города о проведении подобного мероприятия не поступало, сообщили 28 июля в пресс-службе мэрии. Шествие не может проводиться в связи с режимом повышенной готовности в крае.

Отметим, в этом году в Краснодаре на день ВДВ снова выпадает профилактическое отключение фонтанов. 

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