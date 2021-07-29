В Краснодаре не будет массового шествия десантников

Из-за коронавирусных ограничений 2 августа в Краснодаре не будет официального шествия десантников

В День Воздушно-десантных войск в Краснодаре состоится возложение цветов к Вечному Огню на Площади памяти Героев и у бюста Героя Советского Союза Василия Маргелова.

Шествия десантников по улице Красной официально не планируется. Уведомления в администрацию города о проведении подобного мероприятия не поступало, сообщили 28 июля в пресс-службе мэрии. Шествие не может проводиться в связи с режимом повышенной готовности в крае.