«Ростелеком» на юге подарит бизнесу красивые телефонные номера

Новые и действующие абоненты получат «Серебро в подарок» — то есть запоминающийся телефонный номер категории «серебро». Для этого бизнес-клиенту нужно подключить номер с кодом 8-800 и оплатить пакет 1000 минут.

«Образ компании, который создается в глазах клиента, значительно влияет на выбор товара или услуги. Городские номера связывают с местным бизнесом, мобильные номера воспринимают как личные. А бесплатная горячая линия с кодом 8-800 большинству кажется обязательным атрибутом компании, которая ценит клиентов. У «Ростелекома» самая большая база номеров с особыми комбинациями, среди которых любой абонент сможет подобрать подходящую», — рассказал директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегиона «Юг» ПАО «Ростелеком» Константин Боженов.

«С появлением контакт-центра с номером 8-800 от «Ростелекома» у нас стало больше клиентов, повысилась их лояльность. Теперь они всегда могут дозвониться, сделать заказ или дать обратную связь. Мы вовремя узнаем их потребности и ожидания и предлагаем именно то, что нужно», — отметил директор ООО «Строительная компания «ЮГСНАБ» Владимир Мисюк.

Подробности о сервисах «Ростелекома» для бизнеса можно узнать на официальном сайте или по телефону 8-800-200-3000.