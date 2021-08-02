«Ростелеком» на юге подарит бизнесу красивые телефонные номера
«Ростелеком» в регионах ЮФО и СКФО подарит компаниям запоминающиеся номера с кодом 8-800
Новые и действующие абоненты получат «Серебро в подарок» — то есть запоминающийся телефонный номер категории «серебро». Для этого бизнес-клиенту нужно подключить номер с кодом 8-800 и оплатить пакет 1000 минут.
Акция продлится до 31 октября.
Услуга «Номер с кодом 8 800» от «Ростелекома» дает целый ряд преимуществ бизнесу:
- абонент может принимать несколько входящих звонков одновременно — линия никогда не бывает занята;
- бесплатные вызовы из любого региона России повышают лояльность потенциальных клиентов;
- встроенная защита от телефонных атак обезопасит кол-центр;
- сервис записывает разговоры — это позволит решать спорные вопросы и контролировать сотрудников;
- данные хранятся на защищенном облачном сервере;
- на номере можно настроить приветствие, сообщения об акциях и спецпредложениях, голосовое меню с маршрутизацией звонков по различным сценариям.
«Образ компании, который создается в глазах клиента, значительно влияет на выбор товара или услуги. Городские номера связывают с местным бизнесом, мобильные номера воспринимают как личные. А бесплатная горячая линия с кодом 8-800 большинству кажется обязательным атрибутом компании, которая ценит клиентов. У «Ростелекома» самая большая база номеров с особыми комбинациями, среди которых любой абонент сможет подобрать подходящую», — рассказал директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегиона «Юг» ПАО «Ростелеком» Константин Боженов.
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«С появлением контакт-центра с номером 8-800 от «Ростелекома» у нас стало больше клиентов, повысилась их лояльность. Теперь они всегда могут дозвониться, сделать заказ или дать обратную связь. Мы вовремя узнаем их потребности и ожидания и предлагаем именно то, что нужно», — отметил директор ООО «Строительная компания «ЮГСНАБ» Владимир Мисюк.
Подробности о сервисах «Ростелекома» для бизнеса можно узнать на официальном сайте или по телефону 8-800-200-3000.