«Ростелеком» предложил компаниям анализ разговоров с клиентами

«Ростелеком» запускает «Аналитику речи» — сервис автоматического анализа всех записанных разговоров клиентов с операторами заказчика

Продукт основан на распознавании речи и искусственном интеллекте. Новая услуга призвана помочь компаниям дешевле контролировать качество обслуживания и увеличить продажи.

«Аналитика речи» — инструмент для виртуальной АТС «Ростелекома», которая позволяет контролировать качество работы операторов. Благодаря технологии искусственного интеллекта исключается человеческий фактор и субъективная оценка. Автоматизация процесса позволяет компаниям сэкономить время на прослушивании и составлении отчетов о работе, например, сотрудников кол-центра.

Простой интерфейс включает предустановленные словари, функции кастомизации, анализа вызовов по ключевым словам, эмоциям и фразам, работы с жалобами клиентов и многое другое.

«Непрерывное развитие экосистемы телекоммуникационных сервисов — одно из ключевых направлений развития бизнеса «Ростелекома». Услуга «Аналитика речи» — важный шаг в расширении спектра возможностей виртуальной АТС. В процессе разработки мы уделили особое внимание простоте и удобству управления. Надеемся, что клиенты по достоинству оценят новый продукт», — рассказала директор проектов блока технической инфраструктуры «Ростелекома» Мария Белова.