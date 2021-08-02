ГК «ЮгСтройИнвест» сдала два дома в микрорайонах Краснодара

31 июля новоселы получили ключи от 774 квартир в микрорайонах «Губернский» и «Достояние»

В пресс-службе застройщика подчеркнули, что новые дома семейных микрорайонов отличаются современными планировками, панорамным остеклением, дизайнерскими холлами — и обеспечены пандусами. В каждой квартире готова предчистовая отделка.

Литер 9 в «Губернском» и литер 2 в «Достоянии» передали дольщикам раньше намеченного срока.

В шаговой доступности от литера 9 «Губернского» расположены школа, детский сад, воркаут-площадка, тренажерный зал и аллея на полтора гектара с фонтаном, колоннадой и арт-объектами. Вскоре рядом с домом заложат фруктовый сад.

Во дворе литера 2 «Достояния» находятся крытый тренажерный зал, детская площадка (разработать ее помог психолог), прогулочная зона со скамейками-качелями, подземный паркинг и детский сад на 300 мест с ясельными группами.