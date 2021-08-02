ГК «ЮгСтройИнвест» сдала два дома в микрорайонах Краснодара

Партнерский Краснодарский край

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31 июля новоселы получили ключи от 774 квартир в микрорайонах «Губернский» и «Достояние»

Литер 9 в «Губернском» и литер 2 в «Достоянии» передали дольщикам раньше намеченного срока.

В пресс-службе застройщика подчеркнули, что новые дома семейных микрорайонов отличаются современными планировками, панорамным остеклением, дизайнерскими холлами — и обеспечены пандусами. В каждой квартире готова предчистовая отделка.

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В шаговой доступности от литера 9 «Губернского» расположены школа, детский сад, воркаут-площадка, тренажерный зал и аллея на полтора гектара с фонтаном, колоннадой и арт-объектами. Вскоре рядом с домом заложат фруктовый сад.

Во дворе литера 2 «Достояния» находятся крытый тренажерный зал, детская площадка (разработать ее помог психолог), прогулочная зона со скамейками-качелями, подземный паркинг и детский сад на 300 мест с ясельными группами.

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«Оба проекта объединяет комплексный подход к застройке. Мы создали жильцам условия для комфортной и интересной жизни, так что им не придется надолго покидать район. Социальные учреждения, архитектура домов, европейские тренды благоустройства все продумано до мелочей, чтобы владельцы квартир наслаждались каждым днем, проведенным дома», — отметил заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

«ЮгСтройИнвест» занимает второе место среди российских компаний по приросту жилищного строительства и вводу эскроу-счетов. Проекты застройщика отмечены федеральной премией Urban Awards в Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону.

Благоустройство ГК «ЮгСтройИнвест» Жилье Строительство

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