В Сочи временно запретили строить многоэтажки

28 июля депутаты горсобрания Сочи ввели мораторий на выдачу разрешений на многоэтажное строительство

На очередной сессии депутаты поддержали инициативу внести изменения в правила землепользования и застройки, чтобы ограничить строительство многоэтажек на всей территории города. По словам председателя горсобрания Виктора Филонова, это необходимо, чтобы сохранить город как курорт.

Согласно решению, до принятия нового генплана в Сочи запрещено строительство жилых объектов. Исключение — строительство индивидуальных жилых домов и объектов, разрешение на возведение которых было выдано ранее, а также объектов, которые возводят, чтобы восстановить права обманутых дольщиков.

Кроме того, запрет не распространяется на объекты за счет бюджетных средств и на объекты, требующие реконструкции.

Также в Сочи запретили строительство нежилых объектов. Исключение — объекты площадью до 1 тыс. кв.м, образования и культуры, масштабные инвестпроекты за счет бюджетов разных уровней. Строительство объектов площадью более 1 тыс. кв. метров разрешат при условии комплексного развития территории.

Чтобы не допустить строительство коммерческих объектов под видом ИЖС, решено ограничить высоту домов до 12 метров, а площадь дома — до 300 кв. метров.