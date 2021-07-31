Организаторам концерта Zivert в Краснодаре назначили штраф 400 тыс. рублей

Краснодарский край

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Прикубанский суд Краснодара назначил по 200 тыс. рублей штрафа руководству «Баскет-холла» и компании-организатору «Стерео Город»

Напомним, в Краснодарском крае до 1 октября действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.  Несмотря на все ограничения, 7 июля в Краснодаре прошел концерт певицы Zivert в «Баскет-холле», где собралось очень много людей. На следующий день власти заявили, что мероприятие не было согласовано, и пообещали провести проверку. А 9 июля уволили директора  «Баскет-холла».

Роспотребнадзор по Краснодарскому краю 30 июля сообщил, что на организаторов концерта наложил штраф Прикубанский районный суд Краснодара. Суммарно его размер составил 400 тыс. рублей.

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«Баскет-холл» и ООО «Стерео город» оштрафовали по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период распространения заболевания). Каждый из организаторов выплатит по 200 тыс. рублей.

Отметим, 28 июля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев внёс новые изменения в постановление о режиме повышенной готовности. Теперь в крае нельзя проводить и посещать мероприятия численностью свыше 500 человек. Ограничения не распространяются на массовые мероприятия в образовательных организациях.

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