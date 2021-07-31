Организаторам концерта Zivert в Краснодаре назначили штраф 400 тыс. рублей

Напомним, в Краснодарском крае до 1 октября действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Несмотря на все ограничения, 7 июля в Краснодаре прошел концерт певицы Zivert в «Баскет-холле», где собралось очень много людей. На следующий день власти заявили, что мероприятие не было согласовано, и пообещали провести проверку. А 9 июля уволили директора «Баскет-холла».

Роспотребнадзор по Краснодарскому краю 30 июля сообщил, что на организаторов концерта наложил штраф Прикубанский районный суд Краснодара. Суммарно его размер составил 400 тыс. рублей.