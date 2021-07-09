Директора «Баскет-холла» уволили из-за концерта Zivert в Краснодаре
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 9 июля сообщил об увольнении директора «Баскет-холла»
Напомним, в Краснодарском крае до 1 октября действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Все массовые мероприятия на Кубани под запретом, а заполняемость кинозалов, театров и стадионов не должна превышать 50%.
Несмотря на все ограничения, 7 июля в Краснодаре прошел концерт певицы Zivert в «Баскет-холле», где собралось очень много людей. На следующий день власти заявили, что мероприятие было не согласовано и пообещали провести проверку.
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Министр культуры Кубани Виктория Лапина назвала в своем инстаграме произошедшее неприемлемым.
«Отметим, что концерт проходил не в учреждении культуры, но в данном случае это не имеет никакого значения. Важна ответственная позиция каждого — от организатора, до зрителя концерта», — написала Лапина.
9 июля на заседании регионального оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев прокомментировал инцидент. Он сообщил, что директор «Баскет-холла» написал заявление об увольнении, а его действиям дадут оценку правоохранительные органы.
«Мы выделяем миллиарды на борьбу с пандемией, а нам взяли и устроили очаг», — поругался Кондратьев.
Портал Юга.ру попытался выяснить подробности увольнения, но связаться с администрацией «Баскет-холла» не удалось.