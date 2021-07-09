Директора «Баскет-холла» уволили из-за концерта Zivert в Краснодаре

Напомним, в Краснодарском крае до 1 октября действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Все массовые мероприятия на Кубани под запретом, а заполняемость кинозалов, театров и стадионов не должна превышать 50%.

Несмотря на все ограничения, 7 июля в Краснодаре прошел концерт певицы Zivert в «Баскет-холле», где собралось очень много людей. На следующий день власти заявили, что мероприятие было не согласовано и пообещали провести проверку.