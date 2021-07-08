В Краснодаре ограничат движение на улице Кубанской для замены теплосети

Краснодарский край

Распечатать

Ограничение движения коснется участка улицы Кубанской в районе дома №52 и будет действовать с 9 июля по 17 сентября

Временное ограничение движения необходимо для ремонта участка тепловой магистрали «ТЭЦ-Центр города». АО «Краснодартеплосеть» уложит 245 метров новых труб с 9 июля по 17 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Мы должны отремонтировать важный участок, который находится под автодорогой со стороны улицы Ставропольской. Сначала выполним подготовительные работы, затем основные. По окончании ремонта восстановим дорогу и проведем благоустройство. Жители домов по улице Кубанской, которые пользуются этим путем для въезда и выезда, смогут объезжать участок по улице Старокубанской», — сказал генеральный директор АО «Краснодартеплосеть» Виталий Харченко.

Также на предприятии разработали схему объезда ограниченного участка, которая согласована с администрацией города.

Напомним, 12 июля Краснодарскую ТЭЦ отключат на две недели. В это время заменят четыре участка магистрали «ТЭЦ — Центр города» и ограничат движение машин.

Водоснабжение Дороги ЖКХ Краснодар Транспорт

Новости

В Краснодаре откроется новая ярмарка фермерских продуктов
В Краснодаре ограничат движение на улице Кубанской для замены теплосети
В Краснодаре застройщиков обвинили в краже почти 200 млн рублей
В Сочи переднеазиатскому леопарду вылечили зубы
«Люди едва могли спастись». Очевидцы о наводнении на Кубани
В Новороссийске осужденные построят православный храм

Лента новостей

Шедевр или хлам?
1 июля, 11:30
Шедевр или хлам?
Узнайте, разбираетесь ли вы в современном искусстве
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
2 июля, 12:13
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
Семь способов небанально отдохнуть в Сочи
Почему в России стесняются смерти? И почему горевать — полезно?
6 июля, 11:59
Почему в России стесняются смерти? И почему горевать — полезно?

Реклама на портале