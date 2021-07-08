В Краснодаре ограничат движение на улице Кубанской для замены теплосети

Ограничение движения коснется участка улицы Кубанской в районе дома №52 и будет действовать с 9 июля по 17 сентября

Временное ограничение движения необходимо для ремонта участка тепловой магистрали «ТЭЦ-Центр города». АО «Краснодартеплосеть» уложит 245 метров новых труб с 9 июля по 17 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Мы должны отремонтировать важный участок, который находится под автодорогой со стороны улицы Ставропольской. Сначала выполним подготовительные работы, затем основные. По окончании ремонта восстановим дорогу и проведем благоустройство. Жители домов по улице Кубанской, которые пользуются этим путем для въезда и выезда, смогут объезжать участок по улице Старокубанской», — сказал генеральный директор АО «Краснодартеплосеть» Виталий Харченко.

Также на предприятии разработали схему объезда ограниченного участка, которая согласована с администрацией города.