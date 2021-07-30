Тиктокер Даня Милохин приехал в Апшеронск. Казакам пришлось спасать его от толпы поклонников

В Апшеронский район 29 июля приехал тиктокер Даня Милохин и встретился с поклонниками

Напомним, ранее группа блогеров во главе с Настей Ивлеевой приземлилась в краснодарском аэропорту, после чего на автобусах приехала в Майкоп и побывала на Центральном рынке.

Предположительно, блогеры снимают тревел-влог «Блогеры и дороги». Ранее они уже побывали в Урюпинске и Элисте.

Среди тех, с кем путешествует Ивлеева, — тиктокер Даня Милохин. Накануне его заметили в Апшеронске на Казачьем кордоне. Видео встречи Милохина с поклонниками опубликовал паблик «Типичный Апшеронск».