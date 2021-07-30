Тиктокер Даня Милохин приехал в Апшеронск. Казакам пришлось спасать его от толпы поклонников
В Апшеронский район 29 июля приехал тиктокер Даня Милохин и встретился с поклонниками
Напомним, ранее группа блогеров во главе с Настей Ивлеевой приземлилась в краснодарском аэропорту, после чего на автобусах приехала в Майкоп и побывала на Центральном рынке.
Предположительно, блогеры снимают тревел-влог «Блогеры и дороги». Ранее они уже побывали в Урюпинске и Элисте.
Среди тех, с кем путешествует Ивлеева, — тиктокер Даня Милохин. Накануне его заметили в Апшеронске на Казачьем кордоне. Видео встречи Милохина с поклонниками опубликовал паблик «Типичный Апшеронск».
Когда блогер собирался уезжать с площадки, его окружила молодежь и не хотела отпускать. Оттеснять толпу пришлось местным казакам.
«Казаки еле успевали отбивать фанатов от Дани Милохина», — написали в паблике.
Судя по инстаграму самого блогера, уехал он недалеко. Утром 30 июля парень опубликовал видео, на котором заснял дворовую собаку на фоне горной местности. Пейзаж напоминает хутор Гуамка в Апшеронском районе.
Это не первый случай, когда Милохин приезжает на Кубань. Так, тиктокер вместе с командой Dream Team House 14 января побывал в парке «Краснодар». Его выследила толпа детей и начала преследовать по городу. На Главной городской площади Милохина встретили полицейские, которые объяснили блогеру, что нельзя собирать толпу без согласования.
Также Милохина с Краснодарским краем связывает тот факт, что его приемные родители живут в станице Гостагаевской неподалеку от Анапы. Дмитрий и Елена Тюленевы забрали Даню и его брата из детского дома в Оренбурге, когда мальчикам было 13 и 14 лет. Историю приемной семьи тиктокера рассказывала «КП — Кубань».