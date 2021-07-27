Блогер Настя Ивлеева приехала в Майкоп для съемок шоу

27 июля СМИ выяснили, что группа блогеров во главе с Настей Ивлеевой приехала в столицу Адыгеи

Ранее Анастасия Ивлеева выпустила фильм «Блогеры и дороги», а теперь решила продолжить съемки в формате тревел-влога. В новом путешествии Ивлееву сопровождают тиктокеры Даня Милохин Карина Егамедиева, блогеры Ида Галич, Роман Каграманов, Виталий Парапатронов, рэпер Чероки и другие. Первой остановкой для компании стал Урюпинск, затем Элиста. Накануне блогеры приехали в новый город, который пока держат в тайне. Портал 93.RU выяснил, что это Майкоп.

Ивлеева опубликовала сториз в своем инстаграме, где был виден аэропорт Краснодара. После этого блогеры сели на автобус и ехали куда-то несколько часов. 27 июля к компании присоединился блогер Эльдар Джарахов. Он опубликовал сториз с рынка в своём инстаграме. На фото много адыгейского сыра, а на заднем плане заведение с названием «Уютная столовая». Журналист нашла фотографию Центрального рынка Майкопа на сайте администрации Адыгеи. В кадр попала и «Уютная столовая».