Блогер Настя Ивлеева приехала в Майкоп для съемок шоу

Адыгея

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27 июля СМИ выяснили, что группа блогеров во главе с Настей Ивлеевой приехала в столицу Адыгеи

Ранее Анастасия Ивлеева выпустила фильм  «Блогеры и дороги», а теперь решила продолжить съемки в формате тревел-влога.  

В новом путешествии Ивлееву сопровождают тиктокеры Даня Милохин Карина Егамедиева, блогеры Ида Галич, Роман Каграманов, Виталий Парапатронов, рэпер Чероки и другие. Первой остановкой для компании стал Урюпинск, затем Элиста.

Накануне блогеры приехали в новый город, который пока держат в тайне. Портал 93.RU выяснил, что это Майкоп. 

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Ивлеева опубликовала сториз в своем инстаграме, где был виден аэропорт Краснодара. После этого блогеры сели на автобус и ехали куда-то несколько часов.

27 июля к компании присоединился блогер Эльдар Джарахов. Он опубликовал сториз с рынка в своём инстаграме. На фото много адыгейского сыра, а на заднем плане заведение с названием «Уютная столовая».

Журналист нашла фотографию Центрального рынка Майкопа на сайте администрации Адыгеи. В кадр попала и «Уютная столовая».

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Напомним, в Центральном рынке Майкопа в 2019 году сгорела чебуречная.

Как писали Юга.ру, в 2019 в «Сочи Парке» прошли съемки сериала «Туристическая полиция», в которых приняла участие Ивлеева. 

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Блогер Настя Ивлеева приехала в Майкоп для съемок шоу
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