Полиция Краснодара объяснила тиктокеру Дане Милохину, что нельзя собирать толпу без согласования

Напомним, днем 14 января стало известно, что в Краснодар приехал тиктокер Даня Милохин и команда Dream Team House. Молодые люди выложили в свои инстаграмы фотографии из парка «Краснодар», ТРЦ «Галерея-Краснодар» и с улицы Красной. На фото и видео видно, как тиктокеров преследуют толпы детей и подростков, желающих сфотографироваться.

Спустя некоторое время Милохин выложил фотографию, на которой его под руку куда-то ведет сотрудник полиции. При этом никаких комментариев ни тиктокер, ни команда не дали.

В пресс-службе УМВД по Краснодару позже рассказали порталу Юга.ру, что в полицию поступило сообщение о скоплении людей на Главной городской площади краевого центра. Для выяснения всех обстоятельств на место приехали полицейские. Они установили, что на площадь для общения пришли молодые люди, которые являются поклонниками блогера из другого субъекта России. Полицейские объяснили тиктокеру, что публичные мероприятия необходимо согласовывать. Кроме того, ему напомнили о действующих на территории региона ограничениях из-за режима повышенной готовности.

Журналист уточнил, увозили ли Милохина с площади, однако представитель пресс-службы УМВД по Краснодару не смог ответить на этот вопрос.

UPD: В 19:21 собрание поклонников прокомментировали даже в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Там рассказали аналогичное тому, что ранее предоставили в пресс-службе УМВД по Краснодару.