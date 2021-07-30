Дикий енот забрался в алкогольный магазин в Краснодаре и украл вафлю

Краснодарский край

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29 июля в Краснодаре прошла операцию по спасению дикого енота, который забрался в магазин

Дикого енота обнаружил владелец одного из магазинов с алкогольной продукцией и позвонил в муниципальную Службу спасения, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара. По данным телеграм-канала Kub Mash, инцидент произошел на Гидрострое. 

Прибывшие на вызов спасатели обнаружили, что енот сидит в картонной коробке в складском помещении. Алкоголь его не заинтересовал, но он где-то раздобыл себе вафлю.

«По факту сидит нарушитель с вафлей», — говорит на видео спасатель.

Животное поймали и аккуратно вывезли в коробке в поле. После того, как спасатели открыли коробку, енот сразу скрылся в зарослях.

«И все? А «спасибо»?..», — кричит ему вслед один из мужчин.

Напомним, зимой этого года в ростовском магазине кот свалился с потолка и разбил вино на 50 тыс. рублей. В Краснодаре енот несколько часов сидел на столбе, но спрыгнул при виде спасателей. В Новороссийске енот два дня сидел на дереве. Спасатели спустили его, но он залез обратно.

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