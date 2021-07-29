Жители некоторых улиц Краснодара третью неделю остаются без горячей воды из-за работ на ТЭЦ

Краснодарский край

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Администрация Краснодара 29 июля пообещала возобновить подачу воды в течение дня. Это планировали сделать еще четыре дня назад

Напомним, 12 июля Краснодарскую ТЭЦ отключили в рамках ежегодной плановой профилактики. Жители нескольких микрорайонов города остались без горячей воды на две недели. Сообщалось, что воды не будет до 25 июля включительно, а потом она начнет подаваться по временной схеме. 

27 июля выяснилось, что в несколько районов города так и не вернули горячую воду после запуска ТЭЦ. В мэрии объяснили ситуацию тем, что произошла техническая неисправность, которую уже устранили, а водоснабжение должно вернуться в ближайшее время. 

Спустя два дня жители некоторых улиц так и не получили обещанную воду. По информации АО «АТЭК» и АО «Краснодатеплосеть», во время пуска водоснабжения на ТЭЦ выявили технологические нарушения. Неисправности уже устранили, а подачу горячей воды возобновят в течение дня, сообщили 29 июля в пресс-службе администрации города.

Пока что без горячей воды остаются дома по адресам: 

  • ул. Ставропольская, 2;
  • ул. им. Стасова;
  • ул. Бородинская, 10;
  • ул. им. Димитрова / ул. Ставропольская (чётная сторона);
  • ул. Ставропольская, 228;
  • ул. Кубанская Набережная, 39;
  • ул. Краснодарская, 34;
  • ул. Сормовская, 216.

Напомним, в Краснодаре до 17 сентября ограничено движение на улице Кубанской из-за ремонта участка тепловой магистрали ТЭЦ — Центр города.

Водоснабжение ЖКХ Краснодар

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Жители некоторых улиц Краснодара третью неделю остаются без горячей воды из-за работ на ТЭЦ
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