Жители некоторых улиц Краснодара третью неделю остаются без горячей воды из-за работ на ТЭЦ

Администрация Краснодара 29 июля пообещала возобновить подачу воды в течение дня. Это планировали сделать еще четыре дня назад

Напомним, 12 июля Краснодарскую ТЭЦ отключили в рамках ежегодной плановой профилактики. Жители нескольких микрорайонов города остались без горячей воды на две недели. Сообщалось, что воды не будет до 25 июля включительно, а потом она начнет подаваться по временной схеме.

27 июля выяснилось, что в несколько районов города так и не вернули горячую воду после запуска ТЭЦ. В мэрии объяснили ситуацию тем, что произошла техническая неисправность, которую уже устранили, а водоснабжение должно вернуться в ближайшее время.

Спустя два дня жители некоторых улиц так и не получили обещанную воду. По информации АО «АТЭК» и АО «Краснодатеплосеть», во время пуска водоснабжения на ТЭЦ выявили технологические нарушения. Неисправности уже устранили, а подачу горячей воды возобновят в течение дня, сообщили 29 июля в пресс-службе администрации города.

Пока что без горячей воды остаются дома по адресам:

ул. Ставропольская, 2;

ул. им. Стасова;

ул. Бородинская, 10;

ул. им. Димитрова / ул. Ставропольская (чётная сторона);

ул. Ставропольская, 228;

ул. Кубанская Набережная, 39;

ул. Краснодарская, 34;

ул. Сормовская, 216.

Напомним, в Краснодаре до 17 сентября ограничено движение на улице Кубанской из-за ремонта участка тепловой магистрали ТЭЦ — Центр города.