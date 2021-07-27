Жителям нескольких районов Краснодара не вернули горячую воду в обещанный срок

Краснодарский край

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27 июля жители Краснодара рассказали, что в несколько районов города так и не вернули подачу воды

Напомним, 12 июля краснодарскую ТЭЦ отключили в рамках ежегодной плановой профилактики. Жители нескольких микрорайонов города остались без горячей воды на две недели. Сообщалось, что воды не будет до 25 июля включительно, а потом она начнет подаваться по временной схеме.

«Несмотря на продолжающийся ремонт тепловой магистрали, горячую воду горожане получат уже после запуска в работу Краснодарской ТЭЦ 26 июля — по временной схеме», — обещал мэр Краснодара Евгений Первышов.

27 июля в телеграм-канале «Туподар» пожаловались, что в некоторые районы Краснодара так и не вернули горячую воду. 

В мэрии Краснодара объяснили ситуацию тем, что во время запуска «ТЭЦ — микрорайон Черемушки» возникла неисправность. Сейчас ее уже устранили. В пресс-службе «АТЭК» порталу Юга.ру подтвердили, что по направлению микрорайона Черемушки идет заполнение сети. 

Подача горячей воды в Пашковский микрорайон восстановлена. По направлению в центр города и в Комсомольский микрорайон идет прогрев сети. Горячая вода там должна появиться в ближайшее время. 

Если у вас возникли нет горячей воды, следует позвонить в АО «АТЭК» по телефону:8 (861) 299-10-10.

Напомним, накануне из-за прорыва магистральной трубы без воды остались 8 тыс. жителей Краснодара. Ранее портал Юга.ру публиковал плановый график отключения горячей воды на июнь-июль и период с июля по август.

Водоснабжение ЖКХ Краснодар

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