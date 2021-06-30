Краснодарскую ТЭЦ 12 июля отключат на две недели и заменят трубы

В Краснодаре во время отключения горячей воды в июле заменят четыре участка магистрали «ТЭЦ — Центр города» и ограничат движение машин

Накануне в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что в этом году специалисты АО «Краснодартеплосеть» заменят 1,2 км теплотрассы на четырех участках.

Основные работы по замене труб стартуют с 12 июля — после отключения Краснодарской ТЭЦ на две недели для ежегодной профилактики. Горячую воду горожане получат по временной схеме сразу после запуска ТЭЦ 26 июля.