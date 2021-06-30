Краснодарскую ТЭЦ 12 июля отключат на две недели и заменят трубы
В Краснодаре во время отключения горячей воды в июле заменят четыре участка магистрали «ТЭЦ — Центр города» и ограничат движение машин
Накануне в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что в этом году специалисты АО «Краснодартеплосеть» заменят 1,2 км теплотрассы на четырех участках.
Основные работы по замене труб стартуют с 12 июля — после отключения Краснодарской ТЭЦ на две недели для ежегодной профилактики. Горячую воду горожане получат по временной схеме сразу после запуска ТЭЦ 26 июля.
В этом году теплотрассу заменят на четырех участках:
- улица Старокубанская — Бургасская (596 м);
- улица КИМ — Таманская (399 м). В связи с ремонтом там ограничено движение до 25 августа;
- улица Чехова,возле дома № 14 (27 м);
- улица Ставропольская — Кубанская (245 м). Движение транспорта на этом участке ограничат с 9 июля по 17 сентября.
Заменить трубы на всех участках хотят до начала отопительного сезона — до середины сентября.
«Несмотря на сложности, связанные с ростом цен на стройматериалы, мы полностью выполним запланированный на этот год объем работ. Весь материал закуплен, вся трубопроводная продукция будет в наличии. Никаких срывов при производстве работ не будет», — пообещал директор АО «Краснодатеплосеть» Виталий Харченко.
Тепловая магистраль «ТЭЦ — Центр города» обеспечивает теплом и горячей водой центральный район Краснодара, к ветке подключены почти 400 многоквартирных домов и 38 соцобъектов. Сотрудники АО «Краснодартеплосеть» начали ремонт магистрали в 2018 году. Полностью закончить модернизацию сети хотят к 2023 году.