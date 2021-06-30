Краснодарскую ТЭЦ 12 июля отключат на две недели и заменят трубы

Краснодарский край

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В Краснодаре во время отключения горячей воды в июле заменят четыре участка магистрали «ТЭЦ — Центр города» и ограничат движение машин

Накануне в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что в этом году специалисты АО «Краснодартеплосеть» заменят 1,2 км теплотрассы на четырех участках.

Основные работы по замене труб стартуют с 12 июля — после отключения Краснодарской ТЭЦ на две недели для ежегодной профилактики. Горячую воду горожане получат по временной схеме сразу после запуска ТЭЦ 26 июля.

В этом году теплотрассу заменят на четырех участках:

  • улица Старокубанская — Бургасская (596 м);
  • улица КИМ — Таманская (399 м). В связи с ремонтом там ограничено движение до 25 августа;
  • улица Чехова,возле дома № 14 (27 м);
  • улица Ставропольская — Кубанская (245 м). Движение транспорта на этом участке ограничат с 9 июля по 17 сентября.

Заменить трубы на всех участках хотят до начала отопительного сезона — до середины сентября. 

«Несмотря на сложности, связанные с ростом цен на стройматериалы, мы полностью выполним запланированный на этот год объем работ. Весь материал закуплен, вся трубопроводная продукция будет в наличии. Никаких срывов при производстве работ не будет», — пообещал директор АО «Краснодатеплосеть» Виталий Харченко.

Тепловая магистраль «ТЭЦ — Центр города» обеспечивает теплом и горячей водой центральный район Краснодара, к ветке подключены почти 400 многоквартирных домов и 38 соцобъектов. Сотрудники АО «Краснодартеплосеть» начали ремонт магистрали в 2018 году. Полностью закончить модернизацию сети хотят к 2023 году.

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