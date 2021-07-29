Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 29 июля

Краснодарский край

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Портал Юга.ру составил подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 29 июля

Американский комедийный боевик «Красотка на взводе» (18+) рассказывает о Линди, парня которой убили. Она решает самостоятельно раскрыть преступление.

Биографический документальный фильм «Заппа» (18+) — взгляд на жизнь и творчество знаменитого Фрэнка Заппы. Музыкант-самоучка выпустил более 60 студийных альбомов в жанрах рок, джаз, академическая и конкретная музыка.

Приключенческая фэнтези-комедия «Круиз по джунглям» (12+) — об исследовательнице дикой природы Лили Хоутон. Девушка вместе с братом и капитаном небольшого круизного парохода намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти дерево, обладающее магическими целебными свойствами.

Английский драматический триллер «Родовое проклятие» (16+) повествует о беременной Шарлотте, которая после загадочной смерти мужа переезжает в фамильный особняк. С ней будет жить мать супруга, одержимая еще не родившимся ребенком.

Немецкий фантастический триллер «Чистое место» (16+) рассказывает о жизни религиозной общины. Главные герои — брат и сестра, последней верховный гуру однажды предлагает приблизиться к себе и оказаться в высшем кругу.

Героиня мультфильма «Золушка и заколдованный принц» (6+) узнаёт, что настоящий принц был превращен в мышь ведьмой, а бал возглавляет самозванец. Золушка и ее верные друзья отправляются в опасное приключение, чтобы победить силы зла.

Также впервые на экраны кинотеатров вышел эротический триллер Пола Верховена «Основной инстинкт». Кроме того, можно посмотреть аниме Миядзаки «Унесенные призраками».

Кроме того, в центре современного искусства «Типография» продолжается программа KINOBALDEJ. 29 июля покажут фильм «Атлантика» о жителях пригорода Дакара, которые решают покинуть страну в поисках более светлого будущего.

31 июля можно будет увидеть кинопрограмму Future Cities, в которую вошли короткометражные фильмы «Натюрморт» Джона Рафмана, «Клуб Зодиак» Джо Хантинга и Sweeping sweet Ани Леоновой.

1 августа — фильм начинающего режиссера из Краснодара Максима Горбунова «Скажи, что все хорошо».

Афиша Краснодара Кино Кинопрокат Краснодар

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