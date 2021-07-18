В Краснодаре в кино покажут аниме Миядзаки «Унесенные призраками»

Краснодарский край

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В Краснодаре в кино в повторный прокат выйдет аниме Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками»

Отреставрированную версию к 20-летию со дня премьеры выпускает кинокомпания «Пионер». Долгое время аниме занимало первое место по кассовым сборам в Японии, но в 2020 году уступило ленте «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный».

Десятилетняя девочка Тихиро Огино с родителями переезжает в новый дом. По дороге они заблудились и решили остановиться в странном пустом городе. Здесь их ждал пир с различными угощениями. Когда родители притронулись к еде, то сразу превратились в свиней и стали слугами колдуньи Юбабы. Девочка идет на работу к ведьме, чтобы найти способ вернуться в мир людей.

За свою работу Миядзаки получил «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале, а также премии «Оскар» и «Сатурн» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм». Сегодня «Унесенные призраками» занимают первое место в рейтинге лучших анимационных фильмов IMDb.

Билеты на аниме Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» уже в продаже.

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