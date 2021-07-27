В Краснодаре в кино впервые покажут эротический триллер «Основной инстинкт»
На экраны кинотеатра в Краснодаре 29 июля выходит отреставрированная версия эротического триллера Пола Верховена «Основной инстинкт»
Фильм с Майклом Дугласом и Шэрон Стоун в главных ролях покажут на экранах российских кинотеатров впервые. Лента будет включать восстановленные сцены, удаленные по цензурным соображениям для проката в США в 1992 году.
Эротический триллер рассказывает о взаимодействии детектива Ника Каррэна, который ведет расследование жестокого убийства рок-звезды Джонни Боза, и писательницы Кэтрин Трамелл — основной подозреваемой.
Кинокомпании проявили огромный интерес к сценарию Джо Эстерхаза и соревновались за право приобрести его, предлагая все большую и большую цену. Фильм вызвал большой резонанс и хорошо окупился в прокате, а вот вторая часть провалилась и была негативно воспринята как критиками, так и зрителями.
Билеты на эротический триллер Пола Верховена «Основной инстинкт» уже в продаже.