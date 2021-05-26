На Кубани появятся новые виды ярмарок

Депутаты ЗСК 26 мая рассмотрели законопроект, который предлагает закрепить новые виды ярмарок – придорожная ярмарка, фермерский дворик и социальный ряд

В закон предлагается ввести следующие понятия — «придорожная ярмарка», «фермерский дворик» и «социальный ряд».

Депутаты в первом чтении рассмотрели изменения в краевой закон «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края». Его представил глава департамента потребсферы Кубани Роман Куринный.

Придорожная ярмарка — организована вне границ населенного пункта, оборудована стоянкой и местами остановки транспортных средств, а также подъездом. Фермерский дворик — специализированная (сельскохозяйственная) ярмарка, организованная муниципалитетом с предоставлением торговых мест фермерам. Социальный ряд — специализированная ярмарка, организованная муниципалитетом для фермеров для продажи выращенной ими сельскохозяйственной продукции растительного происхождения.

По мнению руководителя краевого парламента Юрия Бурлачко, ярмарки — одна из самых востребованных форм торговли среди жителей Кубани и туристов. Главное, чтобы там был широкий ассортимент товаров местного производства.

Спикер ЗСК отметил особую значимость объектов придорожной торговли и сообщил, что их количество в крае будет только увеличиваться.