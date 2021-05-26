На Кубани появятся новые виды ярмарок
Депутаты ЗСК 26 мая рассмотрели законопроект, который предлагает закрепить новые виды ярмарок – придорожная ярмарка, фермерский дворик и социальный ряд
Депутаты в первом чтении рассмотрели изменения в краевой закон «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края». Его представил глава департамента потребсферы Кубани Роман Куринный.
В закон предлагается ввести следующие понятия — «придорожная ярмарка», «фермерский дворик» и «социальный ряд».
Придорожная ярмарка — организована вне границ населенного пункта, оборудована стоянкой и местами остановки транспортных средств, а также подъездом.
Фермерский дворик — специализированная (сельскохозяйственная) ярмарка, организованная муниципалитетом с предоставлением торговых мест фермерам.
Социальный ряд — специализированная ярмарка, организованная муниципалитетом для фермеров для продажи выращенной ими сельскохозяйственной продукции растительного происхождения.
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По мнению руководителя краевого парламента Юрия Бурлачко, ярмарки — одна из самых востребованных форм торговли среди жителей Кубани и туристов. Главное, чтобы там был широкий ассортимент товаров местного производства.
Спикер ЗСК отметил особую значимость объектов придорожной торговли и сообщил, что их количество в крае будет только увеличиваться.
«Ведь через территорию ряда муниципалитетов летом идет плотный пассажиропоток в сторону Крыма, азовского и черноморского побережья Кубани. Людям в дороге необходимы многие товары и услуги, и нужно создавать все условия для того, чтобы их поездка по территории края была комфортной и беспроблемной. В этом большое поле деятельности как для органов государственной власти, так и для муниципалитетов», — подытожил Юрий Бурлачко.
Как писали Юга.ру, в 2020 году депутаты ЗСК приняли законопроект, который разрешает устанавливать на кубанских ярмарках магазины на колесах.