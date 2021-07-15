В Тбилисском районе артистки устроили концерт в поле

Краснодарский край

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Так в Тбилисском районе каждый год поддерживают сборщиков урожая

Во время уборочной кампании аграрии с самого утра работают в полях.

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Первый концерт прошел 15 июля. Артистки Районного дома культуры выступили с песнями для работников ЗАО имени Т. Г. Шевченко. Как пояснили в пресс-службе района, концерты повышают настроение труженикам.

Выездные концерты артистов Тбилисского района традиционно проходят во время уборочной страды.

Напомним, в январе Тбилисский районный дом культуры завершил ремонт большого зала.

Концерты Сельское хозяйство Тбилисский район

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