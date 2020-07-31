В Краснодаре в день ВДВ снова отключат фонтаны на профилактику

В Краснодаре 1 и 2 августа для профилактических работ отключат все фонтаны

«Во время профилактических работ меняют или заново закрепляют форсунки внутри чаш — их повреждают любители купаться в фонтанах и перекрывать струи», — объяснили в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Специалисты 1 и 2 августа спустят воду, проведут санитарную обработку чаш, проверят системы подачи и фильтрации, при необходимости заменят электрокабели, насосы, фонари и форсунки, сообщили 31 июля в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре работают 11 муниципальных фонтанов и фонтанных комплексов, а также фонтаны в Чистяковской роще и Городском саду. Из-за пандемии коронавируса их запустили не в конце апреля, а 12 июня — в День России.

В России 2 августа ежегодно празднуют День Воздушно-десантных войск, одна из традиций которого — купание в фонтанах. С 2013 года в этот день закрывают на профилактику все фонтаны Краснодара.

Как писали Юга.ру, в прошлом году в инстаграме парка «Краснодар» пользователи поинтересовались, связана ли профилактика 2 августа с праздником. В пресс-службе парка ответили: «Завтра день ВДВ? Надо же, как совпало».