В Краснодаре в день ВДВ снова отключат фонтаны на профилактику

Краснодарский край

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В Краснодаре 1 и 2 августа для профилактических работ отключат все фонтаны

Специалисты 1 и 2 августа спустят воду, проведут санитарную обработку чаш, проверят системы подачи и фильтрации, при необходимости заменят электрокабели, насосы, фонари и форсунки, сообщили 31 июля в пресс-службе администрации Краснодара.

«Во время профилактических работ меняют или заново закрепляют форсунки внутри чаш — их повреждают любители купаться в фонтанах и перекрывать струи», — объяснили в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

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Напомним, в Краснодаре работают 11 муниципальных фонтанов и фонтанных комплексов, а также фонтаны в Чистяковской роще и Городском саду. Из-за пандемии коронавируса их запустили не в конце апреля, а 12 июня — в День России.

Для проведения профилактических работ 1 и 2 августа отключат следующие фонтаны:

  • на Главной городской площади;
  • на Казачьей площади перед зданием ЗСК;
  • на Бульваре Платановом в Юбилейный микрорайоне;
  • возле Дома книги;
  • возле кинотеатра «Аврора»;
  • возле монумента Екатерине II;
  • в сквере имени маршала Жукова;
  • в парке «Городской Сад»;
  • в сквере Дружбы народов;
  • в Фестивальном сквере;
  • в сквере имени Леонарда Гатова.

Смотрите фоторепортаж:

В России 2 августа ежегодно празднуют День Воздушно-десантных войск, одна из традиций которого — купание в фонтанах. С 2013 года в этот день закрывают на профилактику все фонтаны Краснодара.

Как писали Юга.ру, в прошлом году в инстаграме парка «Краснодар» пользователи поинтересовались, связана ли профилактика 2 августа с праздником. В пресс-службе парка ответили: «Завтра день ВДВ? Надо же, как совпало».

Армия Безопасность Капремонт Краснодар

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