В Краснодаре в День ВДВ фонтаны работать не будут

Краснодарский край

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В Краснодаре c 31 июля по 3 августа временно отключат фонтаны для проведения плановых профилактических работ

Таким образом, празднование Дня воздушно-десантных войск 2 августа пройдет без традиционного купания в фонтанах.

«Фонтаны — одни из любимых мест отдыха горожан и на "экваторе сезона" их необходимо почистить, проверить, как работает фонтанное оборудование. Это обеспечит их стабильную работу до конца сезона», — пояснил директор МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Буряк.

Сейчас в Краснодаре действуют 12 муниципальных фонтанов и фонтанных комплексов:

  • Фонтан «ЗСК»
  • Фонтан «Звездный» в сквере Дружбы народов
  • Фонтан «Струйный» в сквере Дружбы народов
  • Фонтан «Центральный» в сквере им. Г. К. Жукова
  • Фонтан «Дом книги» на пересечении улиц Красной и Гимназической
  • Фонтан «Театральный»
  • Фонтан «Дом союзов» на пересечении Красной и Бабушкина
  • Фонтан «Аврора» на бульваре «Александровский»
  • Фонтан «Фестивальный» в одноименном сквере
  • Фонтан «Платановый» в ЮМР
  • Фонтаны в Чистяковской роще
  • Фонтаны в Городском саду

Сезон работы фонтанов в Краснодаре ежегодно стартуетв конце апреля. Завершается он в ноябре, после Дня народного единства.

Краснодар
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В Краснодаре в День ВДВ фонтаны работать не будут
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