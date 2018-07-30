В Краснодаре в День ВДВ фонтаны работать не будут
В Краснодаре c 31 июля по 3 августа временно отключат фонтаны для проведения плановых профилактических работ
Таким образом, празднование Дня воздушно-десантных войск 2 августа пройдет без традиционного купания в фонтанах.
«Фонтаны — одни из любимых мест отдыха горожан и на "экваторе сезона" их необходимо почистить, проверить, как работает фонтанное оборудование. Это обеспечит их стабильную работу до конца сезона», — пояснил директор МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Буряк.
Сейчас в Краснодаре действуют 12 муниципальных фонтанов и фонтанных комплексов:
- Фонтан «ЗСК»
- Фонтан «Звездный» в сквере Дружбы народов
- Фонтан «Струйный» в сквере Дружбы народов
- Фонтан «Центральный» в сквере им. Г. К. Жукова
- Фонтан «Дом книги» на пересечении улиц Красной и Гимназической
- Фонтан «Театральный»
- Фонтан «Дом союзов» на пересечении Красной и Бабушкина
- Фонтан «Аврора» на бульваре «Александровский»
- Фонтан «Фестивальный» в одноименном сквере
- Фонтан «Платановый» в ЮМР
- Фонтаны в Чистяковской роще
- Фонтаны в Городском саду
Сезон работы фонтанов в Краснодаре ежегодно стартуетв конце апреля. Завершается он в ноябре, после Дня народного единства.
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