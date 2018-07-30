В Краснодаре в День ВДВ фонтаны работать не будут

В Краснодаре c 31 июля по 3 августа временно отключат фонтаны для проведения плановых профилактических работ

Таким образом, празднование Дня воздушно-десантных войск 2 августа пройдет без традиционного купания в фонтанах.

«Фонтаны — одни из любимых мест отдыха горожан и на "экваторе сезона" их необходимо почистить, проверить, как работает фонтанное оборудование. Это обеспечит их стабильную работу до конца сезона», — пояснил директор МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Буряк.

Сейчас в Краснодаре действуют 12 муниципальных фонтанов и фонтанных комплексов:

Фонтан «ЗСК»

Фонтан «Звездный» в сквере Дружбы народов

Фонтан «Струйный» в сквере Дружбы народов

Фонтан «Центральный» в сквере им. Г. К. Жукова

Фонтан «Дом книги» на пересечении улиц Красной и Гимназической

Фонтан «Театральный»

Фонтан «Дом союзов» на пересечении Красной и Бабушкина

Фонтан «Аврора» на бульваре «Александровский»

Фонтан «Фестивальный» в одноименном сквере

Фонтан «Платановый» в ЮМР

Фонтаны в Чистяковской роще

Фонтаны в Городском саду

Сезон работы фонтанов в Краснодаре ежегодно стартуетв конце апреля. Завершается он в ноябре, после Дня народного единства.