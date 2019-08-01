«Завтра день ВДВ? Надо же, как совпало». В Краснодаре на два дня отключат фонтаны

Краснодарский край

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В Краснодаре 2 и 3 августа отключат фонтаны для профилактической чистки

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Сезон фонтанов в Краснодаре длится с мая по ноябрь. В середине этого периода специалисты спустят воду, проведут санитарную обработку чаш, проверят системы подачи и фильтрации воды и при необходимости заменят насосы, фонари, форсунки и электрокабели. Работы планируют завершить за два дня: 2 и 3 августа, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

На чистку отключат следующие фонтаны:

  • на улице Красной у здания ЗСК;
  • в сквере Дружбы народов на углу улиц Рашпилевской и Мира — «Струйный»;
  • в сквере имени Жукова — «Центральный»;
  • на пересечении улиц Красной и Бабушкина — «Дом союзов»;
  • на бульваре Александровском у кинотеатра «Аврора»;
  • на бульваре Платановом в ЮМР;
  • в сквере Дружбы народов — «Звездный»;
  • на пересечении улиц Красной и Гимназической — «Дом книги»;
  • на Главной городской площади — «Театральный».

Также на профилактику закроют фонтаны в парке «Краснодар». Об этом сообщили на официальной странице парка в инстаграме. В комментариях пользователи задали вопрос, связано ли это с празднованием Дня ВДВ, на что представители парка ответили: «Завтра день ВДВ? Надо же, как совпало».

Напомним, 2 августа в России ежегодно празднуют День Воздушно-десантных войск, одна из традиций которого — купание в фонтанах. В Краснодаре в 2012 году выключили все фонтаны, кроме двух плоскостных, в которых нет чаш для воды. С 2013 года в этот день закрывают на профилактику все фонтаны краевого центра.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 28 апреля начали работать 11 муниципальных фонтанов в городских парках, на площадях и в крупных микрорайонах, а также еще 3 фонтана на территории новых жилых комплексов.

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