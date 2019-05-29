В «Сочи Парке» прошли съемки сериала «Туристическая полиция»
Первый тематический парк страны «Сочи Парк» в мае стал одной из локаций, где работали над сериалом «Туристическая полиция» для канала «Пятница!»
Съемки в «Сочи Парке» заняли два дня, уточнили в пресс-службе парка.
«В "Сочи Парке" мы задействовали все то, почему сюда приезжают люди — крутые аттракционы, необыкновенный ресторан "Роллер", отель-замок "Богатырь", яркие локации и фантастический антураж. Одна из задач сериала "Туристическая полиция" — продвижение Сочи как конкурентоспособного мирового курорта, поэтому мы с удовольствием снимали в "Сочи Парке", одном из знаковых мест. А то, что нам разрешили работать в парке в последние выходные этого сезона, очень облегчило нашу задачу», — рассказал исполнительный продюсер сериала «Туристическая полиция» Георгий Розинов.
Действие сериала разворачивается в Сочи. На курорте съемочная группа проведет два месяца. На кадры попадут знаковые городские объекты, набережные, Олимпийский парк, курорты Красной Поляны и «Сочи Парк».
Новые серии «Туристической полиции» планируют выпустить в эфир осенью 2019 года.
Сериал «Туристическая полиция» рассказывает о сотруднице специального подразделения по охране общественного порядка в Сочи — Лере, которая мечтает расследовать серьезные дела, но в ее отделе такие встречаются крайне редко. Поэтому Лера постоянно сама попадает в истории, которые требуют внимания туристической полиции.
В главных ролях: Анастасия Ивлеева, Михаил Башкатов, Денис Косяков, Сергей Пиоро. В массовке снялись жители Сочи. Кроме того, в сериале снялся пони Элвис из мини-зоопарка «Лапушки» «Сочи Парка».
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