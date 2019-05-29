В «Сочи Парке» прошли съемки сериала «Туристическая полиция»

Первый тематический парк страны «Сочи Парк» в мае стал одной из локаций, где работали над сериалом «Туристическая полиция» для канала «Пятница!»

Съемки в «Сочи Парке» заняли два дня, уточнили в пресс-службе парка.

«В "Сочи Парке" мы задействовали все то, почему сюда приезжают люди — крутые аттракционы, необыкновенный ресторан "Роллер", отель-замок "Богатырь", яркие локации и фантастический антураж. Одна из задач сериала "Туристическая полиция" — продвижение Сочи как конкурентоспособного мирового курорта, поэтому мы с удовольствием снимали в "Сочи Парке", одном из знаковых мест. А то, что нам разрешили работать в парке в последние выходные этого сезона, очень облегчило нашу задачу», — рассказал исполнительный продюсер сериала «Туристическая полиция» Георгий Розинов.

Действие сериала разворачивается в Сочи. На курорте съемочная группа проведет два месяца. На кадры попадут знаковые городские объекты, набережные, Олимпийский парк, курорты Красной Поляны и «Сочи Парк».