На центральном рынке Майкопа сгорела чебуречная

В Майкопе вечером 17 мая произошел пожар на территории центрального рынка

Возгорание в торговой точке началось около 19:00, сообщили порталу Юга. ру в комитете Адыгеи по делам ГО и ЧС. К 20:00 огонь был потушен.

Установлено, что горел павильон чебуречной. Огонь распространился н площади 40 кв. метров.

«Возгорание локализовано. Пострадавших нет, выясняются причины и обстоятельства произошедшего», — заключили в республиканском комитете по ГО и ЧС.