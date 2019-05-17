На центральном рынке Майкопа сгорела чебуречная

Адыгея

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В Майкопе вечером 17 мая произошел пожар на территории центрального рынка

Возгорание в торговой точке началось около 19:00, сообщили порталу Юга. ру в комитете Адыгеи по делам ГО и ЧС. К 20:00 огонь был потушен.

Установлено, что горел павильон чебуречной. Огонь распространился н площади 40 кв. метров. 

«Возгорание локализовано. Пострадавших нет, выясняются причины и обстоятельства произошедшего», — заключили в республиканском комитете по ГО и ЧС.

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��������Горит #ЦентральныйРынок в г. Майкоп. ������По расположению вроде бы овощные ряды, но и в правой части есть небольшие очаги. Кто владеет более точной информацией?������ ��️��️��️p.s. звук убрали из-за матов #майкоп #пожар #адыгея #горитрынок #подармайкоп #россия #новости #новостимайкоп #загорелсярынок #майкопновости #барахолкамайкоп #барахолкаадыгея #maykop #baraholkamaykop #fire #adigeya #russia #news #newsmaykop #01rus #mkp

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✔✔✔✔UPD: видео с другой стороны. По всей видимости возгорание не масштабное! ��������Горит #ЦентральныйРынок в г. Майкоп. ������По расположению вроде бы овощные ряды, но и в правой части есть небольшие очаги. Кто владеет более точной информацией? #майкоп #пожар #адыгея #горитрынок #подармайкоп #россия #новости #новостимайкоп #загорелсярынок #майкопновости #барахолкамайкоп #барахолкаадыгея #maykop #baraholkamaykop #fire #adigeya #russia #news #newsmaykop #01rus #mkp

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Майкоп Пожары
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На центральном рынке Майкопа сгорела чебуречная
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