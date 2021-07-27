В Сочи застройщики обманули дольщиков на 3,4 млрд рублей

В Сочи осудят банду застройщиков, которые обманули дольщиков ЖК «Туапсинский» и апарт-комплексов «Фазотрон» и «Горизонт»

По данным следствия, в 2013 году 48-летний мужчина создал преступное сообщество и привлек в него своих знакомых. С июня 2013 по август 2017 года банда из шести жителей Сочи и Московской области в возрасте от 33 до 52 лет якобы строила в Сочи два апарт-отеля и ЖК. Речь идет про АК «Горизонт» на улице Просвещения, 24, АК «Фазотрон» на Волжской, 22 и ЖК «Туапсинский» на улице Туапсинской, 19.

Для этих целей застройщики привлекли 3,4 млрд рублей у 949 дольщиков. Пострадали жители Краснодарского края, Москвы, Московской, Новосибирской, Иркутской, Брянской, Владимирской областей.

Чтобы возместить ущерб, на имущество обвиняемых и аффилированных им лиц наложили арест на общую сумму свыше 3,5 млрд рублей. На время следствия руководитель преступной группы находился под стражей.

27 июля 2021 года в пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что дело передали в Хостинский районный суд Сочи. Застройщиков обвинили по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).