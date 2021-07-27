В Сочи застройщики обманули дольщиков на 3,4 млрд рублей
В Сочи осудят банду застройщиков, которые обманули дольщиков ЖК «Туапсинский» и апарт-комплексов «Фазотрон» и «Горизонт»
По данным следствия, в 2013 году 48-летний мужчина создал преступное сообщество и привлек в него своих знакомых. С июня 2013 по август 2017 года банда из шести жителей Сочи и Московской области в возрасте от 33 до 52 лет якобы строила в Сочи два апарт-отеля и ЖК. Речь идет про АК «Горизонт» на улице Просвещения, 24, АК «Фазотрон» на Волжской, 22 и ЖК «Туапсинский» на улице Туапсинской, 19.
Для этих целей застройщики привлекли 3,4 млрд рублей у 949 дольщиков. Пострадали жители Краснодарского края, Москвы, Московской, Новосибирской, Иркутской, Брянской, Владимирской областей.
Чтобы возместить ущерб, на имущество обвиняемых и аффилированных им лиц наложили арест на общую сумму свыше 3,5 млрд рублей. На время следствия руководитель преступной группы находился под стражей.
27 июля 2021 года в пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что дело передали в Хостинский районный суд Сочи. Застройщиков обвинили по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).
Застройщиком ЖК «Туапсинский», АК «Фазотрон» и «Горизонт» является ООО «Ново-Градъ». Его зарегистрировали в 2012 году в Сочи. Учредители фирмы — Анзор Пруидзе и Александр Кожукалов. По данным РБК, в 2018 году компания получила убыток в 124 миллиона рублей, выручка составила 144 миллиона рублей.
При этом на сайте компании говорится, что строительная компания «Ново-Градъ» с 2007 года зарекомендовала себя как надежный застройщик.
«Целью нашей компании является создание современных, качественных домов, соответствующих всем стандартам строительства [...] За время нашей работы мы принимали участие в строительстве олимпийских объектов и возводили жилые дома и торговые центры на территории Сочи и Москвы»
Касательно АК «Фазотрон», Юга.ру писали, что застройщик обманул более 2,3 тыс. человек на 1,5 млрд рублей. Власти Сочи нашли инвестора, который взялся достроить апарт-отель в 2022 году. Права же дольщиков АК «Горизонт» отстаивал боец и депутат совета депутатов городского округа Красногорска Джефф Монсон. Сам он не покупал квартиру в этом комплексе, а просто решил помочь людям, писал «Блокнот».
Отметим, что среди других объектов, за которыми стоял Анзор Пруидзе, жилищные комплексы «Горка», «Москва», «Курортный проспект/Соколова», «Театральный». В 2018 году Пруидзе арестовали по делу об обмане дольщиков. В 2019-м дело передали в суд. С этого времени Пруидзе находится в СИЗО. К делу также причастен бывший вице-мэр Сочи Олег Вронский, который выдавал разрешения на строительство. В 2015 году его осудили на три года за мошенничество.