«Билайн» и «Сравни.ру» запустили получение ОСАГО в приложении оператора

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Теперь сравнить цены разных страховых компаний, оформить и получить полис можно за 10 минут в приложении «Мой Билайн» или на сайте

Сервис позволяет рассчитать стоимость страховки в 18 компаниях, выбрать подходящие условия и сэкономить около 3 тыс. рублей на разнице тарифов. При подборе учитываются скидки за безаварийную езду.

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В пресс-службе оператора заверили, что весь процесс занимает не более 10 минут. Ехать с документами в офис не придется: достаточно заполнить анкету в приложении или на сайте, оплатить полис и получить его по электронной почте. Оплата сразу поступит на счет страховой компании, а данные о полисе еще до его получения внесут в базу Российского союза автостраховщиков.

«Мы заботимся о разных сторонах жизни наших клиентов. Теперь широкий список страховых услуг, которые мы предоставляем, пополнился страхованием автомобилей. Запуск продукта стал возможен благодаря «Сравни.ру» — надежному сервису по подбору предложений и оформлению электронных ОСАГО», — сообщила директор департамента по платежным сервисам и страхованию «ВымпелКом» Татьяна Ахмина.

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«Ежегодные муки выбора при продлении ОСАГО решатся для клиентов «Билайн» за десять минут. Мы помогаем людям экономить время и деньги, а такие проекты делают сервис доступным для пользователей. Теперь в приложении «Мой Билайн» можно и оформить новый полис, и продлить действующий с учетом истории страхования и с сохранением скидок», — прокомментировал директор по развитию страхового бизнеса «Сравни.ру» Александр Крайник.

Билайн ОСАГО Цены

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