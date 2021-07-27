«Билайн» и «Сравни.ру» запустили получение ОСАГО в приложении оператора

Теперь сравнить цены разных страховых компаний, оформить и получить полис можно за 10 минут в приложении «Мой Билайн» или на сайте

Сервис позволяет рассчитать стоимость страховки в 18 компаниях, выбрать подходящие условия и сэкономить около 3 тыс. рублей на разнице тарифов. При подборе учитываются скидки за безаварийную езду.

В пресс-службе оператора заверили, что весь процесс занимает не более 10 минут. Ехать с документами в офис не придется: достаточно заполнить анкету в приложении или на сайте, оплатить полис и получить его по электронной почте. Оплата сразу поступит на счет страховой компании, а данные о полисе еще до его получения внесут в базу Российского союза автостраховщиков.

«Мы заботимся о разных сторонах жизни наших клиентов. Теперь широкий список страховых услуг, которые мы предоставляем, пополнился страхованием автомобилей. Запуск продукта стал возможен благодаря «Сравни.ру» — надежному сервису по подбору предложений и оформлению электронных ОСАГО», — сообщила директор департамента по платежным сервисам и страхованию «ВымпелКом» Татьяна Ахмина.