В почтовых отделениях Кубани оформляют полисы ОСАГО
В почтовых отделениях Краснодарского края теперь можно оформить полис ОСАГО
Автовладельцы смогут воспользоваться услугой в удобное для себя время и получить полис без приобретения дополнительных страховок и доплат.
Партнерами «Почты России» выступают Страховой Дом «ВСК», «Согласие» и «Росгосстрах». Клиенты смогут изучить предложения различных компаний и выбрать оптимальные условия.
Специалисты «Почты России» взаимодействуют со страховыми компаниями онлайн — после заполнения необходимых данных оператор отправляет запрос страховщикам и получает расчет страховой премии от разных компаний, а клиент сможет выбрать оптимальный вариант.
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Владелец автомобиля должен предоставить:
- ФИО страхователя и владельца,
- паспортные данные,
- водительские права,
- данные транспортного средства (свидетельство о регистрации ТС, ПТС или электронный ПТС),
- диагностическую карту для автотранспорта старше 3-х лет.
Документы могут быть представлены как в оригиналах, так и в копиях или на фото с телефона.
«Мы предоставляем одинаковую возможность жителям как крупных городов, так и отдаленных населенных пунктов оформить полис ОСАГО рядом с домом, в ближайшем почтовом отделении. Это удобно и не занимает много времени. Нет необходимости из хутора ехать в город, чтобы получить страховые услуги», — сказала директор УФС Краснодарского края Елена Бабак.
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В почтовых отделениях края или на дому через почтальонов, которые оснащены мобильными почтово-кассовыми терминалами, можно оформить различные программы страхования имущества и приобрести сертификаты на дистанционную юридическую поддержку в различных отраслях права.
Процедура оформления страхового полиса упрощена. Например, чтобы застраховать имущество, не требуется предъявлять документ и осматривать объект недвижимости — достаточно при оплате коммунальных и иных платежей обратиться к оператору почтового отделения с просьбой оформить услугу. Стоимость страховой программы фиксированная и составляет 45 рублей за календарный месяц. В качестве подтверждающих документов клиент получает страховой полис и чек. Страховая защита начинает действовать с первого числа месяца, следующего после даты приобретения полиса.
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