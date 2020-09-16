В почтовых отделениях Кубани оформляют полисы ОСАГО

В почтовых отделениях Краснодарского края теперь можно оформить полис ОСАГО

Автовладельцы смогут воспользоваться услугой в удобное для себя время и получить полис без приобретения дополнительных страховок и доплат. Партнерами «Почты России» выступают Страховой Дом «ВСК», «Согласие» и «Росгосстрах». Клиенты смогут изучить предложения различных компаний и выбрать оптимальные условия. Специалисты «Почты России» взаимодействуют со страховыми компаниями онлайн — после заполнения необходимых данных оператор отправляет запрос страховщикам и получает расчет страховой премии от разных компаний, а клиент сможет выбрать оптимальный вариант.

Владелец автомобиля должен предоставить: ФИО страхователя и владельца,

паспортные данные,

водительские права,

данные транспортного средства (свидетельство о регистрации ТС, ПТС или электронный ПТС),

диагностическую карту для автотранспорта старше 3-х лет. Документы могут быть представлены как в оригиналах, так и в копиях или на фото с телефона. «Мы предоставляем одинаковую возможность жителям как крупных городов, так и отдаленных населенных пунктов оформить полис ОСАГО рядом с домом, в ближайшем почтовом отделении. Это удобно и не занимает много времени. Нет необходимости из хутора ехать в город, чтобы получить страховые услуги», — сказала директор УФС Краснодарского края Елена Бабак.