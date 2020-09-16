В почтовых отделениях Кубани оформляют полисы ОСАГО

Партнерский Краснодарский край

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В почтовых отделениях Краснодарского края теперь можно оформить полис ОСАГО

Автовладельцы смогут воспользоваться услугой в удобное для себя время и получить полис без приобретения дополнительных страховок и доплат.

Партнерами «Почты России» выступают Страховой Дом «ВСК», «Согласие» и «Росгосстрах». Клиенты смогут изучить предложения различных компаний и выбрать оптимальные условия.

Специалисты «Почты России» взаимодействуют со страховыми компаниями онлайн — после заполнения необходимых данных оператор отправляет запрос страховщикам и получает расчет страховой премии от разных компаний, а клиент сможет выбрать оптимальный вариант.

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Владелец автомобиля должен предоставить:

  • ФИО страхователя и владельца,
  • паспортные данные,
  • водительские права,
  • данные транспортного средства (свидетельство о регистрации ТС, ПТС или электронный ПТС),
  • диагностическую карту для автотранспорта старше 3-х лет.

Документы могут быть представлены как в оригиналах, так и в копиях или на фото с телефона.

«Мы предоставляем одинаковую возможность жителям как крупных городов, так и отдаленных населенных пунктов оформить полис ОСАГО рядом с домом, в ближайшем почтовом отделении. Это удобно и не занимает много времени. Нет необходимости из хутора ехать в город, чтобы получить страховые услуги», — сказала директор УФС Краснодарского края Елена Бабак.

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В почтовых отделениях края или на дому через почтальонов, которые оснащены мобильными почтово-кассовыми терминалами, можно оформить различные программы страхования имущества и приобрести сертификаты на дистанционную юридическую поддержку в различных отраслях права.

Процедура оформления страхового полиса упрощена. Например, чтобы застраховать имущество, не требуется предъявлять документ и осматривать объект недвижимости — достаточно при оплате коммунальных и иных платежей обратиться к оператору почтового отделения с просьбой оформить услугу. Стоимость страховой программы фиксированная и составляет 45 рублей за календарный месяц. В качестве подтверждающих документов клиент получает страховой полис и чек. Страховая защита начинает действовать с первого числа месяца, следующего после даты приобретения полиса.

Интернет ОСАГО Почта Страхование

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