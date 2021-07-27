Росприроднадзор подаст в суд на мэрию Краснодара за загрязнение реки Кубани и игнорирование предписаний

Росприроднадзор 26 июля сообщил, что предъявил администрации Краснодара ущерб на 2,6 млн рублей за сброс неочищенных сточных вод в реку Кубань

Южное межрегиональное управление Росприроднадзора провело внеплановую проверку и выяснило, что администрация не устранила нарушения, которые были зафиксированы 25 декабря 2020 года, по сбросу неочищенных сточных вод в реку Кубань около Тургеневского моста.

«По результатам проверки установлено, что предписание не исполнено, мер, направленных на недопущение сбросов неочищенных сточных вод в водный объект, не предпринято», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении администрации города и ответственного замглавы составят протоколы по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в срок законного предписания). Материалы направят в суд.

Как сообщили в Росприроднадзоре, ущерб за сброс неочищенных вод в районе Тургеневского моста составил 2 млн 681 тыс. 740 рублей.