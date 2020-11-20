В центре Краснодара хотят построить сети фекальной канализации

Краснодарский край

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На четвертом очередном заседании городской Думы приняли изменения в инвестиционную программу «Краснодар Водоканала»

«Краснодар Водоканал» выделит деньги на строительство сетей фекальной канализации на центральных улицах города, чтобы за счет нее удешевить присоединение пользователей. Глава города Евгений Первышов рассказал, что работы будут вести поэтапно, чтобы в будущем полностью исключить незаконные врезки в ливневку и загрязнение реки Кубань.

Планируется, что «Краснодар Водоканал» подведет магистральные сети и сделает точки подключения к 32 адресам. В этих местах ранее выявили незаконные врезки фекальных стоков в городскую ливневку. С владельцами домов проведут работу по подключению к центральным сетям канализации. Планируется, что весь процесс завершат в 2021 году.

По предварительным просчетам, после строительства сетей канализации цена за подключение снизится до 50–70 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Посмотрим, как удастся этот опыт, и будем вместе с «Краснодар Водоканалом» продолжать дальше. Нам также необходимо строить локальные очистные сооружения на выпусках в реку, а это очень большие финансовые затраты, для города неподъемные. Будем обращаться в федеральные органы власти для включения в соответствующие программы», — рассказал Первышов.

Водоснабжение Краснодар

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