Сочи снова подтопило из-за дождя, а шторм разрушил набережную
23 июля на территории Сочи прошел залповый ливень. Оперштаб Кубани сообщил, что основные последствия стихии ликвидировали
Напомним, ранее в крае объявили режим повышенной готовности из-за непогоды, а в МЧС предупредили о сильном дожде и подъеме уровня рек в некоторых районах.
23 июля в Сочи прошел залповый ливень со шквалистым ветром. В 19:02 оперштаб Кубани сообщил, что основные последствия стихии ликвидировали. На местах работали 90 сотрудников оперативных служб Сочи и 27 единиц техники.
На данный момент специалисты приступили к расчистке тротуаров от мусора и песка.
Также в результате шторма частично разрушилась брусчатка на набережной пляжа Лоо. Территория огорожена, на месте работает комиссия для оценки ущерба.
Пляжи Сочи закрыты для купания из-за штормового предупреждения. На данный момент, оно действует до конца 23 июля.
Юга.ру писали, что ранее в Новороссийске мужчина купался в море во время шторма и просил спасателей не мешать ему отдыхать.