Сочи снова подтопило из-за дождя, а шторм разрушил набережную

23 июля на территории Сочи прошел залповый ливень. Оперштаб Кубани сообщил, что основные последствия стихии ликвидировали

Напомним, ранее в крае объявили режим повышенной готовности из-за непогоды, а в МЧС предупредили о сильном дожде и подъеме уровня рек в некоторых районах.

23 июля в Сочи прошел залповый ливень со шквалистым ветром. В 19:02 оперштаб Кубани сообщил, что основные последствия стихии ликвидировали. На местах работали 90 сотрудников оперативных служб Сочи и 27 единиц техники.

На данный момент специалисты приступили к расчистке тротуаров от мусора и песка.