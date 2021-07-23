На пляже Новороссийска мужчина в шторм купался в море и попросил спасателей не мешать ему отдыхать
На пляже Новороссийска 22 июля мужчина в шторм залез в воду. Спасателей вызвали очевидцы
В Новороссийске 22 июля в службу спасения обратились очевидцы и сообщили, что на пляже «Дюрсо» мужчину уносит в море и ему, скорее всего, нужна помощь. Из-за штормового предупреждения купаться было запрещено, рассказал начальник городской службы спасения Алексей Одеров в своем инстаграме.
«К сожалению, некоторые отдыхающие наплевательски относятся к своей жизни, купаясь при шторме. Незамедлительно были подняты все экстренные службы. Спасатели, рискуя своей жизнью, спустили в воду гидроцикл и отправились спасать мужчину. Он отказался от помощи и самостоятельно поплыл к берегу», — написал Одеров.
Начальник службы спасения также опубликовал видео, которое ему прислал врач. На его кадрах медик просит пройти мужчину на беседу, но отдыхающий отказался от разговора.
«Это что, шторм разве? Не мешайте отдыхать», — сказал мужчина.
Напомним, в начале июля в Новороссийске мужчина хотел приплыть на остров Суджук, но угодил в шторм. Его искали спасатели.