На пляже Новороссийска мужчина в шторм купался в море и попросил спасателей не мешать ему отдыхать

В Новороссийске 22 июля в службу спасения обратились очевидцы и сообщили, что на пляже «Дюрсо» мужчину уносит в море и ему, скорее всего, нужна помощь. Из-за штормового предупреждения купаться было запрещено, рассказал начальник городской службы спасения Алексей Одеров в своем инстаграме.

«К сожалению, некоторые отдыхающие наплевательски относятся к своей жизни, купаясь при шторме. Незамедлительно были подняты все экстренные службы. Спасатели, рискуя своей жизнью, спустили в воду гидроцикл и отправились спасать мужчину. Он отказался от помощи и самостоятельно поплыл к берегу», — написал Одеров.