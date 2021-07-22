На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Синоптики обещают в некоторых районах Краснодарского края дожди, смерчи и поднятие уровня рек на 22-24 июля

Гидрометцентр прогнозирует по краю переменную облачность с местами сильным дождем и градом. При грозах порывы ветра могут достигать 15-20 м/c. Вечером 22 июля на участке Анапа-Геленджик местами сильный дождь, порывы ветра до 23 м/c. Температура днем 25-30℃, ночью 21-26℃.

22 июля в Краснодаре днем возможен кратковременный дождь. Температура будет колебаться в пределах 29-31 ℃. Порывы ветра до 14 м/c.

24 июля в южной половине края ожидается гроза с дождем, ветер до 15-20 м/c. Температура воздуха днем составит около 30℃, ночью может упасть до 15℃. На Черноморском побережье продолжатся дожди, в отдельных районах ожидаются сильные ливни.

Вечером 21 июля администрация Краснодарского края заявила, что оперативные службы региона находятся в режиме повышенной готовности на случай непогоды.

Главам Сочи, Туапсинского района, а также горных и предгорных селений Кубани поручили ввести режим повышенной готовности, проверить системы оповещения и выставить круглосуточное дежурство на опасных участках рек.

В ГУ МЧС России также предупредили, что 22-23 июля на участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей. С 22 по 23 июля в Сочи объявлено штормовое предупреждение: ожидаются ливни с грозой, тоже формирование смерчей и подъем уровня воды на реках. В горной зоне возможен сход селевых потоков.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 или 8 (861) 268‑64‑40.