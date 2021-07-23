МегаФон запустил обучающую платформу для защиты бизнеса от киберугроз

На платформе сотрудники узнают об актуальных угрозах кибербезопасности и отработают навыки на имитированных фишинговых атаках.

В 2020 году в мире зафиксировали в 1,5 раза больше кибератак, чем годом ранее. По данным Positive Technologies, 86% из них были направлены на организации. С нарушениями информационной безопасности со стороны сотрудников столкнулось 88% российских компаний, говорится в исследовании SearchInform. В трети случаев это принесло финансовый ущерб.

Security Awareness позволяет организациям подготовить сотрудников к атакам и избежать подобных потерь. Платформа содержит курсы о правилах кибербезопасности, отличительных чертах фишинговых сайтов, психологических приемах и технологиях мошенников.