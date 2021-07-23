МегаФон запустил обучающую платформу для защиты бизнеса от киберугроз
МегаФон предложил бизнесу защитить данные от мошенников с обучающей платформой Security Awareness
На платформе сотрудники узнают об актуальных угрозах кибербезопасности и отработают навыки на имитированных фишинговых атаках.
В 2020 году в мире зафиксировали в 1,5 раза больше кибератак, чем годом ранее. По данным Positive Technologies, 86% из них были направлены на организации. С нарушениями информационной безопасности со стороны сотрудников столкнулось 88% российских компаний, говорится в исследовании SearchInform. В трети случаев это принесло финансовый ущерб.
Security Awareness позволяет организациям подготовить сотрудников к атакам и избежать подобных потерь. Платформа содержит курсы о правилах кибербезопасности, отличительных чертах фишинговых сайтов, психологических приемах и технологиях мошенников.
Искусственные фишинговые атаки помогут проанализировать готовность организации к внешним угрозам, защищенность информации, спрогнозировать ущерб бизнесу при реальной кибератаке. В случае необходимости специалисты МегаФона разработают дополнительные курсы с учетом особенностей компании.
«В 2021 году спрос бизнеса на решения в области кибербезопасности вырос на 50%. Компании активно защищают свою инфраструктуру, но для успешного противостояния кибермошенникам необходимо взаимодействовать с сотрудниками — информировать их об угрозах, отрабатывать опасные ситуации. Платформа Security Awareness поможет сформировать необходимые навыки и укрепит защиту компании», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.
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Платформу можно брендировать под заказчика и установить на собственный сервер компании. Если подключить доступ из облака, сотрудники смогут проходить обучение даже со смартфона.
Кроме того, Security Awareness спроектирована как полноценная образовательная площадка: организация может создавать обучающие курсы по другим направлениям, загружать медиаматериалы и тестировать сотрудников.