«Ростелеком» и Schneider Electric провели вебинар о кибербезопасности

25 февраля специалист Schneider Electric ответил на вопросы СМИ о кибербезопасности

Schneider Electric занимается цифровыми решениями в управлении электроэнергией и в промышленной автоматизации. Технический консультант компании по кибербезопасности Андрей Иванов провел вебинар «Ликбез по кибербезу» для региональных журналистов и блогеров. Он говорил о кибербезопасности промышленных объектов и критической инфраструктуры.



Иванов начал с истории автоматических систем управления технологическим процессом (АСУТП) и разграничил понятия «кибербезопасность» и «информационная безопасность». Потом спикер обосновал преимущества комплексного подхода к безопасности АСУТП и изложил основные требования российского законодательства к объектам критической информационной инфраструктуры.

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По вопросам СМИ обсуждалось кадровое обеспечение компаний РФ в сфере информационной безопасности. Соглашаясь с тем, что управляющие некрупными компаниями часто недооценивают важность кибербезопасности, Иванов заключил, что обычно приходится ждать первого ущерба от кибератак.



На вопрос о кибератаках на малый и средний бизнес Иванов сказал, что такие предприятия чаще атакуют киберпреступники низкого уровня квалификации — так называемые киберхулиганы и кибернаемники. Они могут работать на конкурентов или в расчете на быстрый вывод денег из слабо защищенной организации.

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