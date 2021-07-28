Тинькофф открыл вакансии в первый краснодарский Центр разработки
Тинькофф ищет сотрудников для новых центров разработки в Краснодаре и восьми городах России и Беларуси
Тинькофф масштабирует сеть распределенных команд разработки и запускает новые центры разработки: теперь они открыты в 18 городах.
Для работы в новых центрах планируют нанять более 800 человек до конца года. Компания ищет сотрудников разных уровней: от студентов техвузов и джуниор-специалистов до продвинутых разработчиков, QA-инженеров, аналитиков и продакт-менеджеров.
29 июля в 19:30 Тинькофф проведет день открытых дверей для всех, кто интересуется разработкой. Особенно ждут бэкенд-разработчиков на языках Python и Java, мобильных разработчиков и SRE-инженеров. Для участия в онлайн-встрече нужно зарегистрироваться.
Читайте также:
Ведущие специалисты Тинькофф расскажут, как устроены центры разработки, с какими технологиями и проектами работают команды, какие у сотрудников карьерные перспективы, как проходит собеседование. Участники трансляции смогут задать вопросы.
«Мы несколько лет развиваем центры разработки по всей России. Сейчас в команде больше 1300 разработчиков, аналитиков, системных инженеров, архитекторов и специалистов по обеспечению качества из 18 городов страны. Все продукты разрабатываются и поддерживаются с участием специалистов центров. Модель распределенных проектных команд доказала свою эффективность, и мы хотим ее масштабировать. Надеюсь, в ближайшее время сотни талантливых ребят станут частью нашей команды», — рассказал директор по информационным технологиям, вице-президент Тинькофф Вячеслав Цыганов.
Читайте также:
Специалисты центров работают в смешанных командах с разработчиками из штаб-квартиры Тинькофф. Им доступны все преимущества компенсационного пакета и спецпредложения для сотрудников. Наравне с коллегами из головного офиса они участвуют в митапах, конференциях и мероприятиях IT-сообщества.
Центры разработки позволяют компании привлекать талантливых специалистов из разных регионов, усиливают производственный цикл за счет разницы во времени, ускоряют запуск финтех-продуктов.