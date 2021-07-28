Тинькофф открыл вакансии в первый краснодарский Центр разработки

Тинькофф ищет сотрудников для новых центров разработки в Краснодаре и восьми городах России и Беларуси

Тинькофф масштабирует сеть распределенных команд разработки и запускает новые центры разработки: теперь они открыты в 18 городах.

Для работы в новых центрах планируют нанять более 800 человек до конца года. Компания ищет сотрудников разных уровней: от студентов техвузов и джуниор-специалистов до продвинутых разработчиков, QA-инженеров, аналитиков и продакт-менеджеров.

29 июля в 19:30 Тинькофф проведет день открытых дверей для всех, кто интересуется разработкой. Особенно ждут бэкенд-разработчиков на языках Python и Java, мобильных разработчиков и SRE-инженеров. Для участия в онлайн-встрече нужно зарегистрироваться.