Художник показал, как могли бы выглядеть ЮМР, ГМР, ФМР и другие микрорайоны Краснодара в человеческом облике
Краснодарский художник Алексей Рыженко дополнил серию артов с людьми, изображающими различные микрорайоны краевого центра
Напомним, Рыженко начал публиковать серию артов «хуманизация» с людьми, изображающими микрорайоны краевого центра, в феврале.
Портал Юга.ру писал о том, что художник изобразил в человеческом облике микрорайоны Черемушки, Славянский, Центральный и район сельскохозяйственного института (КубГАУ).
Позже художник показал, как мог выглядеть микрорайон Гидростроителей. Он изобразил его в виде женщины, которая несет пакеты с детскими вещами и другими покупками. Женщина запинается за железки, торчащие из земли, они напоминают заброшенные горки аквапарка «Экватор». Круги на ее одежде отсылают к транспортным кольцам на ГМР.
Следом Рыженко показал, как мог бы выглядеть район завода радиоизмерительных приборов (РИП), будь он человеком.
Художник изобразил микрорайон в виде хмурого мужчины в рабочей форме, который стоит в луже — отличительной черте этого места. В руках он держит пакет из гипермаркета «Лента», где скупаются многие жители района.
«РИП находится в районе улицы Российской. Достаточно условно его обозначают как локацию «за Лентой», кто-то считает, что его теперь проще называть «Музыкальным». На деле это густозаселенные кварталы за ЗИПом, между Московской и Российской», — напомнил краснодарец.
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Пашковский микрорайон художник представил в виде пожилого мужчины, по всей видимости, лётчика. Он сидит на деревянной лавочке и управляет квадрокоптером. Очертаниями дрон напоминает торгово-развлекательный комплекс OZ Mall.
На руке у мужчины татуировка с изображением самолета. Журналист Юга.ру разглядел в этом отсылку к краснодарскому аэропорту, который находится в том районе.
Фестивальный микрорайон Рыженко показал в виде делового мужчины в пальто и очках. Он разговаривает по телефону и держит в руке фигурку двух самолетов — отсылку к памятнику летчикам, ставшего символом района. Левой ногой мужчина опирается на лебедя из старых шин.
Интернет-пользователи обратили внимание на разные носки мужчины. На левом изображен ЖК «Замок», а на правом — старый панельный дом, как уточнил сам автор рисунка.
15 апреля краснодарец показал, как видит Юбилейный микрорайон. Это высокая девушка со светлыми волосами, которые раздувает сильный ветер. Одета девушка в серый костюм, отсылающий к новостройкам. Также на одежде в виде молнии Рыженко нарисовал единственную трамвайную ветку в микрорайоне, крестик на шее — намёк на храм Рождества Христова. У ног девушки бурлит река Кубань.
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Накануне художник опубликовал арт, посвященный Восточно-Кругликовскому микрорайону. Он изобразил его в виде полноватого мужчины, на спине которого тату-мастер, похожий на бизнесмена Сергея Галицкого, набивает парк «Краснодар».
Серые штаны мужчины напоминают многополосную дорогу перед парком или огромную парковку, красный пояс — автомобильные пробки. В разноцветных подворотах на штанах журналист Юга.ру увидел отсылку к разноцветным многоэтажкам в том районе.