На сайте скорой помощи Новороссийска предлагают секс-услуги

Воспользоваться услугой можно через СМС или по телефону 103. Вызовы принимаются круглосуточно и без выходных. Также на сайте есть городской номер телефона, однако дозвониться по нему редакции Юга.ру не удалось.

В Новороссийске на сайте МБУ «Станция скорой медицинской помощи» горожанам предлагается новая услуга — вызов скорой секс-помощи. В объявлении сказано, что услуги окажет квалифицированная порномедсестра.

На горячей линии скорой помощи Новороссийска журналисту объяснили, что сайт скорой помощи теперь находится на другом домене. Старый домен выкупили, теперь там размещают спам.

Напомним, в 2018 году ссылки на порноролики разместили на сайте Кубанского казачьего войска. Внутри новостей авторы подробно описывали сценарии фильмов для взрослых и давали на них ссылки. А в 2016 году к новому хозяину перешел сайт экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. Теперь там рекламируются натяжные потолки.