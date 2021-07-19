«ЕвроХим-БМУ» занял 3 место на Свято-Сергиевском спортивном фестивале в Краснодаре

Соревнования состоялись 17 июля в Краснодаре на территории Кубанского аграрного университета.

Всего участвовало 40 команд со всего края: представители православных молодежных организаций, члены общественных молодежных объединений и военно-патриотических клубов, студенты высших и средних образовательных учебных заведений, специалисты предприятий в возрасте от 18 до 35 лет. Команды соревновались в перетягивании каната, стрельбе из лука и арбалета, городках, толкании гирь, бегали эстафеты с коромыслами на плечах, прыгали в мешках и занимались воркаутом.