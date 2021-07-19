«ЕвроХим-БМУ» занял 3 место на Свято-Сергиевском спортивном фестивале в Краснодаре
Сотрудники «ЕвроХим-БМУ» в составе сборной Белореченского района взяли бронзу на первом Свято-Сергиевском спортивном фестивале
Соревнования состоялись 17 июля в Краснодаре на территории Кубанского аграрного университета.
Всего участвовало 40 команд со всего края: представители православных молодежных организаций, члены общественных молодежных объединений и военно-патриотических клубов, студенты высших и средних образовательных учебных заведений, специалисты предприятий в возрасте от 18 до 35 лет. Команды соревновались в перетягивании каната, стрельбе из лука и арбалета, городках, толкании гирь, бегали эстафеты с коромыслами на плечах, прыгали в мешках и занимались воркаутом.
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Победила сборная Первого краснодарского городского благочиннического округа, второе место получили казаки из Екатеринодарского районного казачьего общества, третье заняла сборная Белореченского района.
Спортсменов благословил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Он отметил важность возрождения исконно русских видов спорта и вручил кубок победителям. Также участников поддержали заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин и руководитель молодежного отдела Екатеринодарской епархии протоиерей Димитрий Руднев.
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«Этот фестиваль запомнится интересной и насыщенной спортивной программой. Несмотря на жару, нашей команде удалось одними из первых пройти все этапы соревнований и получить в итоге призовое место. Впечатления остались самые приятные», — поделился электромонтер по ремонту и обслуживанию энергетического цеха «ЕвроХим-БМУ» Дмитрий Наумов.