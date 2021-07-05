«ЕвроХим-БМУ» представил итоги проекта «Производительность труда» на открытии «Точки кипения»

Партнерский Краснодарский край

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«ЕвроХим-БМУ» поучаствовал в открытии первого российского центра по рационализации «Точка кипения Hi-Tech» в Краснодаре

Открытие «Точки кипения Hi-Tech» организовала администрация Краснодарского края в рамках нацпроекта «Производительность труда». Первый в России центр по рационализации запустили 2 июля на базе предприятия «Сервис-ЮГ-ККМ». 

«ЕвроХим-БМУ» на мероприятии представили заместитель исполнительного директора, начальник управления по работе с персоналом Сергей Маклаков, руководитель отдела операционной эффективности Андрей Садовой и руководитель отдела промышленной автоматизации и метрологии Дмитрий Молостов. 

«В нацпроекте «Производительность труда» мы участвуем с самого запуска в 2019 году. За это время нам удалось реализовать и внедрить много идей, которые способствовали росту производительности в компании «ЕвроХим», — рассказал Маклаков. Также он поделился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым итогами пилотного проекта по оптимизации производства экстракционной фосфорной кислоты и цеха сложных минеральных удобрений на «ЕвроХим-БМУ».

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Рабочую площадку «Точки кипения Hi-Tech» разбили на 4 части: 

  • «Производительность труда на предприятии будущего»;
  • «Стартапы как источник инноваций»;
  • «Экосистема и бизнес-партнерства: окно возможностей»;
  • «Практикум рационализатора».

«Точка кипения» — это платформа для обмена знаниями, опытом, исследованиями и разработками между учеными, бизнесменами, госслужащими, студентами и представителями общественности. Кондратьев подчеркнул, что подобные платформы поддерживают конкурентоспособность экономики региона.  

Бизнес-сообщество ЕвроХим

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