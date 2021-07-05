«ЕвроХим-БМУ» поучаствовал в открытии первого российского центра по рационализации «Точка кипения Hi-Tech» в Краснодаре

Открытие «Точки кипения Hi-Tech» организовала администрация Краснодарского края в рамках нацпроекта «Производительность труда». Первый в России центр по рационализации запустили 2 июля на базе предприятия «Сервис-ЮГ-ККМ».

«ЕвроХим-БМУ» на мероприятии представили заместитель исполнительного директора, начальник управления по работе с персоналом Сергей Маклаков, руководитель отдела операционной эффективности Андрей Садовой и руководитель отдела промышленной автоматизации и метрологии Дмитрий Молостов.

«В нацпроекте «Производительность труда» мы участвуем с самого запуска в 2019 году. За это время нам удалось реализовать и внедрить много идей, которые способствовали росту производительности в компании «ЕвроХим», — рассказал Маклаков. Также он поделился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым итогами пилотного проекта по оптимизации производства экстракционной фосфорной кислоты и цеха сложных минеральных удобрений на «ЕвроХим-БМУ».