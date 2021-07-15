Экстрим-спортсмены проверили мобильный интернет в Сочи

В июле Tele2 проводит региональные этапы «Урбан-баттла» — соревнования по уличным видам спорта

В Сочи команды выступали 8–9 июля, в Ростове-на-Дону выступят 16 и 17 июля. Спортсмены стримят свои трюки на скорости 4G и сражаются за главный приз в 300 тыс. рублей. Спортсмены попадали в команды через отборочный этап — надо было снять короткое видео с трюками и загрузить его на сайт. В каждом из городов оператор вместе с жюри отбирали лучшие ролики. Отобранные 40 участников из 10 команд райдеров, фрираннеров, bmx-байкеров, паркурщиков и скейтеров показывали любимые фигуры и тренировали новые, не боясь падений, ушибов и солнца в зените. В центре Сочи, Олимпийском парке и на Розе Хутор участники баттла передвигались и вели прямые эфиры в своих соцсетях.

Отсутствие защитной экипировки связано с тем, что паркур и экстрим-байк восходят к психогеографии — переосмыслению городского пространства. Психогеографы призывали перемещаться по городу, игнорируя регламент улиц, ПДД, транспортных маршрутов и прочих преград вплоть до заборов, перил и оград. При этом психогеографические практики адресовались обычным горожанам — без шлемов и налокотников в повседневном гардеробе. Помимо ловкости и навыков, стрим в движении — это краш-тест и для скорости и качества мобильного интернета. Стрит-чемпионат не нуждается в специально подготовленных местах, например, рампах и трамплинах для бордов или bmx. Участники использовали для трюков уличные скамьи, помосты кафе, лестницы и перила. Поэтому спортсмены постоянно меняли локации, перемещаясь от одной базовой станции связи к другой и испытывая надежность бесшовного переключения между ними.

По снятым роликам жюри оценит мастерство трюков, чистоту исполнения, сложность и подачу. В этом году среди судей известные спортсмены: чемпионка мира по паркуру в фристайлу Александра Шевченко, чемпионка РФ по скейтбордингу Ксения Маричева, член олимпийской сборной РФ по bmx-фристайлу Константин Андреев. После 23 июля, когда участники во всех городах проведут заезды, Tele2 объявит народное голосование за лучшую команду. Все видео будут размещены на сайте проекта, где зрители смогут проголосовать за понравившуюся команду.