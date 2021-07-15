ВОЗ объявила о начале третьей волны коронавируса

Напомним, в марте 2020 года глава ВОЗ объявил о начале пандемии COVID-19. На тот момент количество заразившихся в мире превысило 121 тыс. человек, а более 4 тыс. умерли. В ноябре того же года на заседании оперштаба Кубани главврач краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов заявил о второй волне коронавируса.

По его словам, несмотря на возросшие темпы вакцинации, в мире отмечается рост подтвержденных случаев коронавируса и смертей. За третью волну ответственен новый штамм «Дельта» и недостаток защитных мер от COVID-19. ВОЗ ожидает, что скоро этот вариант коронавируса станет доминирующим во всем мире.

14 июля 2021 года генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом объявил , что мир находится на ранних стадиях третьей волны коронавируса.

Штамм «Дельта» — это вариант коронавируса, который выявили в Индии в конце марта. Он вдвое заразнее исходного штамма. Симптомы «Дельты» схожи с проявлением обычной простуды: головная боль, насморк, чихание и боль в горле.

Тедрос Аданом также отметил «шокирующую диспропорцию в глобальном распределении вакцин», из-за чего большая часть населения мира остается уязвимой к инфекции. Многие страны все еще не получили вакцины, в то время как другая часть не получила достаточное количество доз.

Глава ВОЗ призвал к массовой вакцинации как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю, как минимум 40% к концу этого года и как минимум 70% к середине следующего года. Для достижения этих целей потребуется 11 млрд доз вакцины.

Напомним, 14 июля, по данным Всемирной организации здравоохранения, Россия вышла на четвертое место в мире по заболеваемости COVID-19.